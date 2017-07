Calciomercato, Bayern Monaco: Gnabry in prestito all'Hoffenheim

Serge Gnabry passa subito dal Bayern Monaco all'Hoffenheim. Il club bavarese annuncia la cessione in prestito del centrocampista. Gnabry, fresco campione d'Europa con la nazionale tedesca Under 21 ed arrivato a Monaco di Baviera a giugno, vestirà la maglia dell'Hoffenheim fino al 30 giugno 2018.

