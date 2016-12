Calcio Bundesliga, Borussia Moenchengladbach esonera tecnico Schubert

Con una nota sul proprio sito internet, il Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina nei Sedicesimi di Europa League, ha esonerato il tecnico Andre Schubert. Il tecnico, in carica per 15 mesi, paga la sconfitta casalinga per 2-1 di ieri contro il Wolfsburg e una posizione di classifica prossima alla zona retrocessione.