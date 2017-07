Calciomercato, Chelsea: Conte vuole Belotti, pronti 100 mln

Sfumato Romelu Lukaku, accasatosi al Manchester United, il Chelsea si appresta a lanciare l'offensiva per Andrea Belotti. Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror' i Blues, su pressing del tecnico Antonio Conte, sono pronti a presentare l'offerta da 100 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria, per portare via da Torino l'attaccante della nazionale italiana.