Calcio Fifa, Infantino: Il calcio moderno è sinonimo di Var

Milano, 23 ott. (LaPresse) - "Nel 2017, non si può parlare di calcio senza Var". Lo ha confermato Gianni Infantino, presidente della Fifa in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano spagnolo Marca. Sul possibile utilizzo a Russia 2018 ha confermato: "La decisione definitiva arriverà a marzo, ma non possiamo permettere che un errore arbitrale possa pregiudicare un torneo importante come un Mondiale. Bisogna supportare il direttore di gara e questo è possibile solo con la tecnologia", ha ammesso il numero 1 Fifa. "I giocatori sono i primi a volerlo e pensano che il calcio con la tecnologia possa solo migliorare", ha aggiunto Infantino. "Logicamente stiamo facendo delle prove e sarà necessario apportare delle modifiche. Comunque tutti i passi in avanti sono positivi". Inaccettabile per il dirigente che appuntamenti importanti possano essere pregiudicati da errori dell'arbitro: "Ne abbiamo bisogno. Tutti i campionati devono introdurlo e lo stiamo vedendo in quello italiano o portoghese. Con il Var si risolveranno molti problemi".