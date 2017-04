Calcio, Fifa: squalificato a vita ex presidente Federazione Costa Rica

Zurigo (Svizzera), 21 apr. (LaPresse/Reuters) - L'ex presidente della Federazione di Costa Rica, Eduardo Li, è stato squalificato a vita dal Comitato Etico indipendente della Fifa per corruzione. Li, anche ex membro del Comitato esecutivo della Concacaf, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte Federale degli Stati Uniti di aver ricevuto tangenti per diverse centinaia di migliaia di dollari.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse