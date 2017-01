Calcio, Germania: si dimette direttore sportivo Flick

Berlino (Germania), 16 gen. (LaPresse/Reuters) - Hansi Flick si è dimesso da direttore sportivo della Federcalcio tedesca (Dfb) con effetto immediato. Il 51enne dirigente tedesco è stato assistente del commissario tecnico Joachim Loew dal 2006 al 2014, culminato con la vittoria nella Coppa del Mondo in Brasile. Flick ha spiegato di lasciare per poter trascorrere più tempo con la famiglia pur avendo un contratto con la Federazione fino al 2019. Il posto di Flick verrà preso per il momento dall'ex centravanti della Nazionale Horst Hrubesch in attesa di una soluzione definitiva.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse