Calcio, Gullit premiato ai Laureus World Sports Awards 2017

Montecarlo (Monaco), 14 feb. (LaPresse/Xinhua) - Ruud Gullit è stato inserito nella Laureus World Sports Academy. L'annuncio poche ore prima della cerimonia di consegna dei Laureus World Sports Awards 2017 a Montecarlo. Uno dei più grandi calciatori olandesi di tutti i tempi, Gullit ha condotto la nazionale a vincere il campionato Europeo nel 1988, primo storico trofeo internazionale vinto dall'Olanda. A livello di club, Gullit ha vinto tre campionati olandese con Feyenoord e PSV, prima di vincere tre scudetti in Serie A e due Coppe dei Campioni con il Milan. Gullit ha vinto anche il Pallone d'oro nel 1987 ed è stato due volte miglior giocatore del Mondo nel 1987 e 1989. "Sono lieto di entrare a far parte di questo gruppo di leggende dello sport. È un onore per me", ha commentato l'ex attaccante del Milan.