Calcio Internazionale: Primo successo per Fabio Capello in Cina, Jiangsu ai quarti

Milano, 21 giu. (LaPresse) - Prima vittoria nella sua esperienza cinese per Fabio Capello. Dopo la sconfitta all'esordio in campionato lo Jiangsu si è riscattato nella Coppa di Cina battendo 1-0 l'Hanan Jianye e qualificandosi per i quarti di finale. Decisiva la rete segnata nella ripresa al 13' da Wu Xi.