Ad Aleppo torna il derby, tra la gioia della gente e i buchi dei proiettili

I bombardamenti degli aerei russi e siriani, la guerra civile, le strade e i palazzi completamente distrutti, gli oltre 300mila morti. Aleppo è una città in ginocchio, che però prova a ripartire, affidandosi al calcio. Spesso funziona così, negli scenari più apocalittici, quasi come a dire "se si gioca al calcio, vuol dire che si sta tornando alla normalità". Non è esattamente così, è una concezione che si avvicina di più alla volontà del regime di Assad. Così, in questi giorni, dopo la recente ritirata (non si sa se apparente o meno) dei ribelli occupanti Aleppo est: Al Ittihad e Al Horriya, le due squadre cittadine, sono tornate ad affrontarsi nel loro derby. Che mancava da tanto, troppo tempo: 5 anni e mezzo, in tutto.

Il derby più bello. E che ha unito, nonostante un gol al 96'

E che derby, con tutti gli annessi e i connessi della rivalità più sentita. Almeno in campo, perché la partita è stata decisa da un gol al 96' del centrocampista dell'Ittihad Rabea Sror, che ha determinato il 2-1 finale per il suo club e donato un'ulteriore nota emotiva all'evento. Sugli spalti, ovviamente, ha prevalso il tifo a favore, la festa, la possibilità di essere lì accantonando per almeno 90 minuti tutte le sofferenze possibili e immaginabili. Ha prevalso l'unità di Aleppo, diviso tra ovest sotto controllo del regime ed est bombardato, in mano ai ribelli. Almeno fino a qualche tempo fa.

Tornare a casa. Durante un inverno che chissà quando finirà

La cornice non è stata quella del sontuoso Aleppo International Stadium, ma del molto più modesto Ri'ayet al-Shabab Stadium, sede delle partite dell'Al Horriya e situato nel distretto di Sulaimaniyah, ripetutamente massacrato dalla guerra (le mura dell'impianto sono letteralmente tempestate dai buchi di proiettile). Tra terra ed erba ingiallita dal rigido inverno delle montagne su cui Aleppo - un tempo città moderna e industriale - è stata edificata. Al Ittihad (sei volte campione di Siria) e Al-Horriya non avevano mai smesso di giocare ma avevano dovuto farlo lontano per quasi sei anni da Aleppo.

In Siria, infatti, durante tutto questo tempo, si è giocato nella capitale Damasco e nella città portuale fenicia di Laodicea, prossima al confine turco. In vantaggio l'Ittihad dopo solo 1' di gioco col centravanti Rafat Mohtadi, che però - già al 2' - si è visto sventolare un cartellino rosso per un eccesso di foga. Prima della rete decisiva in pieno di recupero firmata da Sror, era arrivato il momentaneo pareggio dell'attaccante di casa Firas Al Ahmad: "Essere tornati a giocare a casa dopo quasi sei anni è qualcosa di indescrivibile - ha detto -. Non sappiamo quale sarà il nostro futuro, l'importante è aver fatto questo importante passo, nonostante tutto, poi si vedrà".

Il miracolo della nazionale di Hakeem

Il governo di Assad ha promesso che presto tornerà anche nelle città di Homs e Hama. In tutto questo, la formazione nazionale di Ayman Hakeem ha compiuto un vero e proprio miracolo, spingendosi fino al girone conclusivo di qualificazioni ai Mondiali, in cui ora occupa il quarto posto. Segno che qui il calcio è davvero importante. Per la gente e, soprattutto, per la politica.