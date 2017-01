Anche Podolski dice sì alla Cina, andrà al Beijing Guoan

Anche Lukas Podolski si aggiunge al novero di calciatori in procinto a trasferirsi nel ricchissimo campionato cinese. Il tedesco classe '85 lascerà, infatti, la Turchia dopo neanche due stagioni nelle quali non si è neanche lontanamente visto quel giocatore che fu Campione del Mondo e attaccante titolare di un club come il Bayern Monaco.

A 31 anni, Podolski saluta così il calcio che conta per trasferirsi in un campionato sicuramente poco affascinante ma ricco. A darne l’annuncio, non ancora ufficiale, è stato uno dei membri della dirigenza del Galatasaray che tramite il profilo Twitter ha annunciato l’imminente trasferimento dell’attaccante al Beijing Guoan (che già lo scorso anno acquistò Burak Yilmaz dal Galatasaray).

Finisce dunque la carriera nel calcio che conta di un giocatore che solo due stagioni fa venne accolto a San Siro come un eroe e oggi, due anni dopo, abbandona il vecchio continente per i milioni di euro del campionato cinese.

di Filippo Rivani

