Brasile-Argentina: Maradona rifiuta l'invito a commentare la partita con Pelé

Diego Maradona ha rifiutato un'offerta per commentare insieme allo storico rivale Pelé l'amichevole del Brasile contro l'Argentina in Australia della prossima settimana.

Secondo 'Folha de Sao Paulo', la Confederazione di calcio brasiliana ha cercato questo mese la leggenda argentina dopo essersi garantita i diritti esclusivi di trasmissione per le amichevoli internazionali del Brasile. Ma il 56enne Maradona avrebbe motivato la decisione di rifiutare la proposta con i suoi impegni come allenatore dell'Al-Fujairah, club degli Emirati Arabi Uniti.

Considerati i più grandi calciatori della storia, Pelè e Maradona hanno spesso battibeccato negli ultimi dieci anni sulla discussione riguardante chi, tra i due, fosse il migliore. 'O Rei' ha segnato in carriera la cifra record di 1279 gol in 1363 partite ed è l'unico giocatore ad aver vinto tre Mondiali. Maradona ha guidato l'Argentina alla conquista del Mondiale 1986 e spinto il Napoli alla vittoria di due scudetti in Serie A.

Il Brasile affronterà l'Argentina al Melbourne Cricket Ground il 9 giugno prima di sfidare l'Australia nello stesso luogo quattro giorni dopo. Peccato dunque per Maradona, che rinuncia molto probabilmente a un lauto compenso: sempre secondo la testata brasiliana, Plé percepirà un ingaggio di 400 mila real brasiliani, poco meno di 110 mila euro.

