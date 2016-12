Chapecoense, il miracolo continua: Neto è stato già dimesso dall’ospedale

Un miracolo che non finisce mai di stupirci: la tempra dei giocatori della Chapecoense è fortissima (l’avevamo già visto in campo), e non li ha abbandonati neppure nelle difficoltà seguite al tragico incidente che ha spazzato via 3/4 della squadra che avrebbe dovuto sfidare l’Atletico Nacional, dando vita a dei recuperi davvero formidabili.

Dopo Alan Ruschel, che era stato dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi, camminando sulle proprie gambe e promettendo in lacrime che sarebbe tornato a giocare per onorare la memoria dei compagni (ieri, camminando in scioltezza, ha dato il calcio d’inizio a un’amichevole benefica), ha infatti lasciato il nosocomio di Chapecó anche il difensore centrale Neto, per un recupero ai limiti del miracoloso. Neto, infatti, nelle scorse settimane aveva anche rischiato la vita, facendo preoccupare i medici per la sua infezione polmonare e per i postumi del fortissimo trauma cranico patito nello schianto (per qualche giorno si era temuto per il suo effettivo recupero al 100%), salvo poi fare passi da gigante e guadagnarsi le dimissioni a suon di progressi confortati e crescita giorno dopo giorno: anche lui, come Ruschel, dovrà effettuare della fisioterapia (aveva una mano malridotta e svariate fratture), ma cammina autonomamente (anche se con maggior fatica rispetto al compagno) ed ha dichiarato che farà di tutto per rientrare a giocare e vestire nuovamente la maglia della Chapecoense. Un recupero che potrebbe avvenire nel giro di 6 mesi, ed è quasi commuovente per la forza d’animo del difensore brasiliano e la sua capacità di non mollare mai, neppure dopo la scoperta della morte di 19 compagni (inizialmente Neto non ricordava nulla).

" #Chapecoense: anche #Neto è stato dimesso dall'ospedale, ha annunciato che farà di tutto per tornare a giocare col club. Recupero miracoloso pic.twitter.com/a9uBd4YCV4 — Marco Corradi (@corradone91) 23 dicembre 2016 "

E, mentre Neto è stato dimesso (nella notte italiana) dall’ospedale e Ruschel cammina in scioltezza, ci sono novità anche sulla situazione del portiere di riserva Jackson Follmann, che ovviamente non potrà tornare in campo dopo l’amputazione della gamba destra: l’estremo difensore, rientrato a Chapecó sabato scorso dopo aver subito una delicata operazione alla colonna vertebrale a San Paolo, entrerà a far parte della dirigenza della Chapecoense con un ruolo ancora da definire. L’ha annunciato ieri sera il ds Rui Costa, e così Follmann collaborerà con Nivaldo, l’ex portiere che si era ritirato per il dolore della morte dei compagni (avrebbe dovuto giocare, a 42 anni, la 300a col Chape nell’ultima giornata del Brasileirao) diventando direttore tecnico del club: un duo che trasmetterà ai nuovi arrivati lo spirito del club, onorando la memoria di quei 19 guerrieri che sono arrivati a un passo dal trionfo…