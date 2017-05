Da 0 a 10 il Pagellone dei campionati esteri: Conte e Ancelotti sul trono, il Real vince la Liga

Voto 10... Al Chelsea di Conte e Kanté

Il Chelsea della scorsa stagione era in una situazione disastrosa, con la squadra di Mourinho (prima) e Hiddink (poi) a chiudere con un misero 10° posto, lontanissimo dalla zona Europa. In estate l'arrivo di Antonio Conte che, senza un mercato appariscente, è riuscito a rivoluzionare la squadra e a conquistare un titolo insperato ad inizio stagione. La rivoluzione prima che mentale è tattica, con il passaggio al 3-4-3 che esalta le doti di Marcos Alonso e Moses sulle fasce, per non parlare dell'intelligenza a centrocampo di Kanté che vince, inoltre, il suo 2° titolo consecutivo. Ora Conte attende i fuochi d'artificio sul mercato, e nella seconda stagione si potrà pensare anche alla Champions.

La statistica

4 - Antonio Conte è il quarto allenatore straniero a vincere la Premier League al suo primo anno, dopo Mourinho, Ancelotti e Pellegrini.

Video - I 10 comandamenti di Antonio Conte: un vincente nato 01:16

Menzione speciale anche per Massimo Carrera, un allievo - in questo senso - di Antonio Conte. Il sestese, alla sua prima esperienza da allenatore, porta alla vittoria lo Spartak Mosca, a 16 anni dall'ultimo titolo di Russia.

Voto 9... Al miracolo di Hasenhüttl: il Lipsia vola dalla Serie B tedesca alla Champions League

L'epilogo non è lo stesso del Leicester, ma quanto fatto da Hasenhüttl è altrettanto miracoloso con il Lipsia che, da neopromossa, conquista il 2° posto in Bundesliga e centra la qualificazione alla fase a gironi di Champions. Un risultato straordinario se consideriamo che gran parte della squadra sassone è composta da giocatori prodotti dal vivaio. Sarà la squadra più odiata della Germania, ma la Red Bull ha fatto partire un progetto molto intelligente e sostenibile: e ora via con l'asta per i vari Forsberg, Naby Keïta, Werner ecc.

La curiosità

L'ultimo allenatore capace di portare una squadra neopromossa in Champions fu Claudio Ranieri, per ben due volte. Nella stagione 2013/2014 permise al Monaco di ritrovare la Champions dopo due anni di purgatorio in Ligue 2, nella stagione 2007/2008 fece lo stesso con la Juventus che conquistò il 3° posto dopo la promozione dalla Serie B.

Video - La storia di Oliver Burke: lo scozzese più pagato di sempre che somiglia a Gareth Bale 01:37

Voto 8... A Real Madrid, Monaco e Feyenoord: il digiuno è finito!

E finalmente il Real Madrid ce l'ha fatta. A 5 anni di distanza dall'ultima Liga, i blancos tornano sul tetto di Spagna. Un digiuno che cominciava a stare stretto al Real, capace di vincere la Champions, ma incapace di superare Barcellona ed Altético Madrid in casa. Zidane conquista il 4° trofeo da allenatore e ora spera di chiudere la stagione con un fantastico Doblete, Juventus permettendo. Rompe un digiuno importante anche il Monaco che non vinceva il campionato francese da 17 anni, si chiamava ancora Division 1 (con il duo d'attacco monegasco composto da Trezeguet e Marco Simone), grazie alla crescita dei ragazzi terribili di Jardim.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

Menzione speciale anche per il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst che fa sua l'Eredivisie in un duello serratissimo con l'Ajax. Erano 18 anni che la squadra di Rotterdam non vinceva il campionato...

Voto 7... Al giramondo Ancelotti: 'Carletto' vince anche in Germania

Dovunque vada, riesce a vincere. Ancelotti fa sua anche la Bundesliga, dopo aver vinto la Serie A con il Milan, la Premier League con il Chelsea e la Ligue 1 con il PSG. Il tecnico di Reggiolo è il primo allenatore a vincere 4 dei 5 grandi campionati europei. Peccato per gli altri trofei, ma dalla Champions è stato eliminato dall'arbitro Kassai e una settimana dopo è arrivato il ko contro il Dortmund (ancora scossi dalla trasferta del Bernabéu) in Coppa. Per il Triplete, appuntamento all'anno prossimo...

Voto 6... Ad Atlético, Dortmund, Liverpool e Nizza: obiettivo Champions raggiunto

Ad inizio stagione sembrava il loro anno, poi il calo decisivo. Chi più chi meno, coglie però i propri obiettivi. L'Atlético Madrid si conferma ancora una volta in Champions e riesce a trattenere un anno di più Diego Simeone. Il Liverpool ritrova il pass per la competizione europea più importante, e anche il Borussia Dortmund riesce ad entrare tra le prime 3 di Germania. Il Nizza ci aveva creduto, ma i rossoneri di Francia sono presto tornati sulla Terra: il 3° posto resta però un risultato eccezionale per Balotelli e soci, e sarà di nuovo Champiosn League a 57 anni dall'ultima partecipazione.

Video - Simeone incanta l'Europa: all'origine del "Cholismo" 01:03

Voto 5... A Mourinho e Guardiola: è dura la vita a Manchester

Con i nuovi arrivi sulle rispettive panchine, a Manchester credevano di poter lottare per il titolo ad inizio stagione. Dopo qualche mese, la triste realtà: al massimo United e City potevano ambire solo ad un piazzamento per tornare in Champions. Che flop quello di Guardiola che per la prima volta in carriera porta a casa 0 tituli, non va tanto lontano Mourinho che non riesce a riportare i Red Devils nelle big 4. Piccole consolazioni: il City riesce ad evitare i playoff di Champions e lo United potrebbe comunque qualificarsi in caso di successo in Europa League.

Video - Ossessione Guardiola: le manie e i divieti che ha imposto al City 00:50

Voto 4... Alle occasioni perdute da Luis Enrique e il Barcellona gli dice addio

A Barcellona si chiude anche il ciclo Luis Enrique. I catalani sono stati capaci di vincere il Clásico al Bernabéu e di posticipare la vittoria del Real Madrid all'ultima giornata, ma c'è grande rammarico per tutte le occasioni sprecate durante la stagione. Ogni qual volta il Real faceva un mezzo passo falso, ecco che il Barça non ne approfittava. Emblematiche le sconfitte contro Alavés, Celta e Deportivo a testimoniare che mancava sempre qualcosa per andare in testa al campionato. L'asturiano non è però l'unico colpevole; sotto accusa anche il mercato, con spese pazze per dei ricambi che non sono mai stati utili alla causa. L'ex Roma verrà ricordato comunque per un Triplete e per la Remuntada al PSG.

Luis Enrique - Barcelona-Éibar - Liga 2016/2017 - LaPresse/EFELaPresse

Voto 3... Dalla Champions allo spareggio salvezza: la parabola negativa del Wolfsburg

Una stagione storta può capitare, vedi quanto successo qualche anno fa al Borussia Dortmund di Klopp. Nessuno poteva però immagine che il Wolfsburg sarebbe stato impelagato nella lotta salvezza, nonostante acquisti di peso come quelli di Blaszczykowski e Mario Gómez. Nella scorsa stagione conquistarono una grande vittoria con il Real Madrid ai quarti di Champions (2-0, ma subirono la rimonta al ritorno), mentre quest'anno rischiano grosso con il terzultimo posto in campionato. Ora ci sarà lo spareggio con l'Eintracht Braunschweig per evitare la Serie B, poi addio ai tanti big.

Der VfL Wolfsburg muss in die RelegationGetty Images

Voto 2... Volevano vincere la Champions, non hanno vinto nemmeno la Ligue 1: che disfatta per il PSG

Emery doveva essere l'uomo della svolta dopo che Blanc non era riuscito a migliorare lo score di Ancelotti in Champions. Il bilancio dell'allenatore basco è però un flop clamoroso: il PSG non solo si è fatto rimontare in Europa dal Barcellona (segnando la più grande disfatta nella storia della Champions), ma non ha colto neanche il salvagente della Ligue 1. Ok i meriti del Monaco, ma questo PSG avrebbe dovuto fare molto di più. I qatarioti non sono per nulla contenti e l'ex Siviglia potrebbe già cambiare aria: ad attenderlo c'è Monchi alla Roma.

Video - Cantona: "Impresa Barcellona in Champions? Ci credevano solo Neymar e gli 11 del PSG" 03:04

Voto 1... Al flop Wenger! Arsenal fuori dalla Champions per la prima volta dopo 19 anni

Parlando di flop, come non citare quello di Wenger all'Arsenal. Ok, i gunners si giocheranno la finale di FA Cup, ma non sono riusciti ad entrare nelle big 4 di Premier League e qualificarsi quindi alla Champions per la prima volta dopo 19 anni. Non un risultato banale, visto che l'Arsenal non ha mai dato garanzie dall'inizio della stagione. Emblematiche le proteste dei tifosi, già da gennaio, pronti a chiedere la testa di Wenger che all'Arsenal ha fatto il suo tempo. Ogni trasferta sembrava un Wenger-out tour, ma per ora il francese non pare convinto a mollare la panchina londinese.

Video - Wenger-Arsenal, 20 anni insieme: cos'è cambiato dal primo match... 00:58

Voto 0... Alla scelta di Sirigu di andare all'Osasuna

Dall'essere vice di Buffon in Nazionale, a cogliere un misero ultimo posto nella Liga ce ne vuole. A Parigi hanno scelto Trapp al suo posto (e ci chiediamo ancora il perché), e l'ex Palermo cerca fortuna in Spagna andando a giocarsi un posto da titolare al Siviglia. Scelta scellerata da parte del suo procuratore, a Siviglia c'è un certo Sergio Rico futuro da big e da Nazionale, e Sirigu finisce così all'Osasuna nella seconda parte della stagione. Il bilancio è tragico: qui gioca, ma trova un clamoroso ultimo posto, subendo la bellezza di 52 gol in 18 gare. Era meglio rimanere al PSG... La beffa è che a Parigi il dubbio portiere è rimasto: Trapp partito titolare, viene poi scavalcato da Areola, ma il tedesco torna ad essere il n° 1 dopo la pausa invernale. Al PSG sono ancora convinti della loro scelta di scaricare il buon Sirigu?