Da Lahm ad Alonso, da Lampard a Kuyt: 2016/17, l'ultima stagione di 10 leggende

C'è chi lo ha fatto vincendo un titolo, chi dopo aver segnato una tripletta che ha regalato il campionato a una squadra che non trionfava da 18 anni, chi dopo essere finito lontano dai radar europei, impegnato in altre parti del mondo. Chi lo ha spiegato senza giri di parole: "Quel giorno arriva per tutti ed è arrivato anche per me, siamo alla fine. Devo essere onesto con me stesso: ho perso forza nelle gambe e la capacitá di concentrazione. È il momento giusto per dire basta". E chi invece non lo ha ancora detto ufficialmente e probabilmente aspetta l'ultima partita in casa per far piangere un intero popolo. Questa stagione sportiva ha sancito l'addio al calcio di troppe leggende di questo sport. Ne abbiamo raccolte 10 e, pur mancando un portiere, potremmo schierare un 3-5-2 superbo: Lahm-Demichelis-Terry, Lampard-Alonso-Tymoshchuk-Maresca-Gerrard, Totti in appoggio a Kuyt.

Philipp Lahm - 33 anni

Ha vinto l'ennesima Bundesliga e, a sorpresa, ha detto basta. Si era ritirato dalla nazionale dopo il Mondiale conquistato da capitano nel 2014 e ora ha deciso di smettere definitivamente di giocare dopo aver sollevato l'ennesimo campionato tedesco: otto successi, come Kahn, Scholl e Schweinsteiger. "Nel mio modo di essere capitano bisogna dare sempre tutto. In ogni partita, in ogni allenamento. Questo non posso piú garantirlo. Per questo ho deciso di smettere”. Per 53 volte ha indossato la fascia da capitano della nazionale tedesca: più di lui l’hanno portata solo Ballack (55) e Matthäus (75). Col Bayern ha vinto 23 trofei in totale. Si tratta di un'icona silenziosa, di una leggenda vera del calcio tedesco ed europeo.

Xabi Alonso - 35 anni

Un altro di quelli che ha vinto poco. Eufemismo, ovviamente. Uno dei migliori interpreti del ruolo di regista nella storia di questo sport. Anche lui ha chiuso trionfando in Bundesliga. In carriera, per sottolineare il peso specifico all'interno delle proprie squadre, vanta un campionato spagnolo, due Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Coppa d'Inghilterra, un Community Shield, tre Campionati tedeschi, una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania, due Champions League e due Supercoppe europee. Oltre, ovviamente, a un Mondiale e due Europei con la Nazionale spagnola. Un mito.

John Terry - 36 anni

"Non so ancora se mi ritirerò. Il Chelsea ha deciso di non rinnovarmi il contratto e quindi dovrò valutare il mio futuro. Per adesso mi godo questo finale, salutando il pubblico che ho sempre amato". John Terry, tra le lacrime, ha spiegato la sua separazione con i Blues e, con ogni probabilitá, anche quella dal calcio europeo. Non sappiamo ancora se sará ufficialmente ritiro, ma merita di essere inserito in questo elenco di campioni. Dopo 22 anni, oltre 700 presenze e decine di gol decisivi, il difensore inglese lascia il Chelsea. Una seconda pelle, quella Blue. Cinque campionati vinti, dieci coppe inglesi, una Champions, un Europa League, una supercoppa Europea. Tutto quello che si poteva vincere, godendosi la scalata di un club modesto, diventato potentissimo nell'era Abramovich. Da Mourinho ad Ancelotti, da Hiddink a Conte, con il quale ha giocato molto meno che in passato. Chiude da vincente, da bandiera di un club che si identificherá sempre in lui.

Martin Demichelis - 36 anni

Le parole che abbiamo usato nell'introduzione erano le sue, pronunciate in conferenza stampa dopo un match del suo Malaga. Demichelis é sbarcato in Europa nel 2003 ingaggiato dal Bayern Monaco, dal 2011 al 2013 la prima tappa al Malaga, poi il Manchester City, l'Espanyol e quindi il ritorno al Malaga l'estate scorsa. Nel suo personale palmares due campionati argentini, quattro successi in Bundesliga e la Premier League vinta nel 2014, oltre a quattro Coppe di Germania al Bayern e due Coppe di Lega al City. Con la nazionale argentina due finali perse, in Coppa America nel 2015 e l'anno prima nel Mondiale brasiliano. Un difensore arcigno, che ha dato tanto al calcio e vinto tanto.

Frank Lampard - 38 anni

"Dopo 21 anni incredibili, è arrivato il momento giusto per smettere. Sono immensamente orgoglioso dei trofei che ho vinto, di avere rappresentato il mio Paese in più di cento partite e di avere segnato più di 300 gol in carriera". A febbraio anche Frank Lampard ha attaccato le famose scarpette al chiodo. Centrocampista leggendario, che con il Chelsea ha vinto tutto, esattamente come Terry. Simbolo della Nazionale inglese, che ha chiuso con Manchester City e New York City FC, facendo storcere il naso a tanti. Uno di quelli che ha rimodernato e ridefinito il ruolo di mezz'ala. Un fuoriclasse.

Steven Gerrard - 37 anni

Lui è stato il primo, all'inizio di questa stagione. "Sono fortunato per aver vissuto così tanti momenti felici nella mia vita. Ho avuto una carriera incredibile e sono orgoglioso di ogni istante vissuto con il Liverpool, la nazionale inglese e i Los Angeles Galaxy". 19 anni di carriera, 710 partite giocate con la maglia del Liverpool, capitano e leggenda, e 114 con la nazionale inglese (quarto nella speciale classifica), guidata con la fascia in 3 delle 6 grandi competizioni internazionali cui ha preso parte. Dà l’addio al calcio dopo aver messo in bacheca 11 trofei: una Champions League, una Coppa Uefa, 2 Supercoppa Uefa, 2 FA Cup, 3 Coppe di Lega e 2 Community Shield. E dopo aver mostrato gli ultimi lampi di pura classe di MLS.

Anatoliy Tymoshchuk - 38 anni

Nome meno roboante rispetto agli altri, ma comunque un simbolo del calcio ucraino. A febbraio ha annunciato l'addio al calcio, dopo aver giocato fino a novembre in Kazakhistan, con la maglia del Kairat, dov'era arrivato nel 2015 proveniente dallo Zenit. Ora si sta preparando per conseguire il patentino di allenatore. Record di presenze con la Nazionale ucraina (144), svariati successi con lo Shakhtar Donetsk, lo Zenit San Petroburgo e il Bayern Monaco. Un mastino biondo in mezzo al campo, che con la consueta generosità di chi vuole arrivare, è stato apprezzato da tanti.

Dirk Kuyt - 36 anni

Ha chiuso come meglio non avrebbe potuto, Dirk Kuyt: con una tripletta che ha regalato al Feyenoord il suo 15° titolo, il primo dopo la bellezza di 18 anni. E ha deciso di fermarsi proprio nel picco più alto della propria parabola. "Avevo un sogno: diventare campione con il Feyenoord. Tutti i miei sogni si sono realizzati". Parole da eroe. Parole da uno che di fatto va annoverato tra i più grandi attaccanti olandesi della storia. E non tanto per gol e vittorie, tanto per la sua capacità di adattamento a molteplici situazioni di gioco. Lo abbiamo visto fare l'ala, l'esterno, il centravanti, la seconda punta. E i tifosi di ogni sua squadra, dal Liverpool al Fenerbahce, fino ovviamente al Feyenoord, lo ricorderanno sempre con grande affetto proprio per questo. Ciao Mr Duracell.

Enzo Maresca - 37 anni

Nome sicuramente di minor spicco rispetto ai precedenti, ma che merita comunque un posto in questa top-10. E le corna esultanti nel derby dopo un gol al Torino, quando vestiva la maglia della Juventus, lo hanno nel bene e nel male consacrato nei momenti topici della Serie A. Giramondotra West Bromwich Albion, Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Siviglia, Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e, ultimo, Hellas Verona, ha vinto comunque tanto (Supercoppa italiana 2002, Scedetto 2003, Europa League 2006, Europa League 2007, Supercoppa Europea 2007, Copa del Rey 2007, Supercoppa Spagnola 2007, Serie B 2014). Ha salutato da par suo, nel momento meno atteso.

Francesco Totti - 40 anni

Su di lui aspettiamo a pronunciarci definitivamente. Attendendo la sua decisione finale, il 28 maggio all'Olimpico siamo pronti a viverci una festa ricca di commozione. Totti è e resterà uno dei calciatori più forti della storia italiana, uno di quelli destinati ad essere ricordati nei secoli. Roma gli renderà omaggio tra pochi giorni. Probabilmente, se sarà addio al calcio, ha scelto l'anno giusto. Quello in cui hanno detto basta alcune altre mitiche divinità di questo sport.