Da Yaya Touré a Robben: i 35 migliori svincolati disponibili da giugno 2017

Da Pepe a Ibrahimovic, da De Rossi a Balotelli: sono tanti i giocatori importanti in giro per l'Europa che, in scadenza di contratto nel 2017, dal 1° gennaio potranno accordarsi liberamente in vista della prossima estate. Fra i portieri il più famoso è sicuramente Iker Casillas. Il 35enne ex del Real Madrid è in scadenza con il Porto e non sembra avere alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo. Altro numero 1 interessante è il 29enne gallese Wayne Hennessey, in scadenza con il Crystal Palace e reduce da un ottimo Europeo con la sua nazionale.

I cinque portieri in scadenza a giugno 2017 più appetibili

Adrian (29) West Ham Miguel Angel Moya (32) Atletico Madrid Wayne Hennessey (29) Crystal Palace Iker Casillas (35) Porto Benoit Costil (29) Rennes

Fra i difensori centrali i nomi di maggior attrattiva sono certamente il 33enne portoghese Pepe, in scadenza con il Real e il 32enne tedesco Per Mertesacker a fine contratto con l'Arsenal. Nutrita anche la pattuglia di laterali, fra cui spicca il 32enne pendolino svizzero Stephan Lichtsteiner della Juventus che qualche mese fa intrigava pure il Barcellona di Luis Enrique. Ma occasioni appetibili per un possibile colpo a costo zero sono anche il trio del Manchester City composto dall'argentino Pablo Zabaleta e dai francesi Bacary Sagna e Gael Clichy. Giocatore esperto, capace di ricoprire più ruoli, Branislav Ivanovic a 32 anni dovrebbe lasciare il Chelsea. Sulle sue tracce da tempo c'è la Juventus.

I 10 difensori in scadenza a giugno 2017 più appetibili

Per Mertesacker (32) Arsenal Pablo Zabaleta (31) Manchester City Branislav Ivanovic (32) Chelsea Gael Clichy (31) Manchester City Antonio Valencia (31) Manchester United Glen Johnson (32) Stoke City Pepe (33) Real Madrid Gonzalo Rodriguez (32) Fiorentina Stephan Lichtsteiner (32) Juventus Bachary Sagna (33) Manchester City

A centrocampo il nome più caldo è quello di Axel Witsel, che a 27 anni è in scadenza con lo Zenit a giugno. Il belga ha già un accordo con la Juventus, che potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino di sei mesi, se lo Zenit accetterà . Fra i giocatori che dal 1 gennaio potranno trattare con chiunque ci sono anche il 33enne Daniele De Rossi che però difficilmente lascerà la Roma. Giocatori di sicuro interesse sono lo spagnolo Santi Cazorla dell'Arsenal, Yaya Touré del Manchester City, John Obi Mikel del Chelsea e Lucas Leiva del Liverpool. Sul 29enne brasiliano attenzione all'Inter.

I 10 centrocampisti in scadenza a giugno 2017 più appetibili

Axel Witsel (26) Zenit San Pietroburgo Santi Cazorla (32) Arsenal Taison (28) Shakhtar Donetsk Yaya Touré (33) Manchester City Obi Mikel (29) Chelsea Lucas Leiva (29) Liverpool Daniel Caligiuri (29) Wolfsburg Cheik Tioté (30) Newcastle Xabi Alonso (35) Bayern Monaco Daniele De Rossi (33) Roma

Infine gli attaccanti e qui c'è davvero da provare il grande colpo: a 32anni Arjen Robben non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco e se sta bene può essere ancora un giocatore che fa la differenza. Ottimo colpo, se preso a costo zero, sarebbe anche Jesus Navas del Manchester City. Fari puntati anche su Rachid Ghezzal, 24enne del Lione messosi in luce contro la Juve. E che dire di Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli, entrambi della scuderia Raiola, e in scadenza con Manchester Utd (lo svedese però quasi certamente prolungherà a breve il contratto coi Red Devils) e Liverpool (Supermario è in prestito al Nizza). Per quest'ultimo, in particolare, la prossima estate potrebbe essere molto interessante.

I 10 attaccanti in scadenza a giugno 2017 più appetibili

Arjen Robben (33) Bayern Monaco Jesus Navas (31) Manchester City Zlatan Ibrahimovic (35) Manchester United Saido Berahino (23) West Bromwich Albion Fernando Torres (32) Atletico Madrid Mario Balotelli (26) Nizza Alessio Cerci (28) Atletico Madrid Keisuke Honda (30) Milan Rachid Ghezzal (24) Lione Ibrahim Afellay (30) Stoke City