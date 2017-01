FIFA Football Awards 2016: Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore

Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del 2016. Premiato dal presidente della FIFA in persona Gianni Infantino, il portoghese viene incoronato durante la cerimonia "The Best" dei FIFA Football Awards 2016. Ronaldo si impone, come già nell'assegnazione del Pallone d'Oro, su Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Per Ronaldo, al di là dell'infortunio nella finale degli europei, è stata un'annata da incorniciare, con la vittoria degli Europei appunto, la conquista della Champions League e anche, come detto, il Pallone d'Oro.

Nella cerimonia di Zurigo sono stati distribuiti molti altri riconoscimenti.

FifPro World 11: la miglior formazione del 2016

Cinque i giocatori del Real Madrid, quattro del Barcellona più uno (Dani Alves ora alla Juve, ndr) e Manuel Neuer, fanno parte della FifPro World 11 premiato a a Zurigo. Questa la miglior formazione del 2016 per la Fifa: Neuer; Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Iniesta; Messi, Suarez, Ronaldo.

FIFA Fan Award: stravince "You'll never walk alone"

Il premio per i tifosi del 2016 va congiuntamente a Liverpool e Borussia Dortmund, che in maniera spontanea si sono messi a cantare all'unisono la commovente "You'll never walk alone" in cui sono state ricordate anche le vittime di Hillsborough. Le due squadre si sono sfidate lo scorso aprile in Europa League.

