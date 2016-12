Follia in Germania: sparatoria in un chiosco, ferito calciatore della Dinamo Dresda

A due giorni dalla tragedia consumatasi a Berlino, un altro gesto di folle efferatezza scuote la Germania. Un uomo è entrato in un chiosco a Dresda e ha aperto il fuoco sulle persone che si trovavano in quel momento all’interno, lasciandosi alle spalle un morto e due feriti.

Il dramma ha colpito Marc Wachs, giovane difensore della Dinamo Dresda, formazione che milita nella seconda divisione tedesca: la zia, colpita alla testa a freddo, ha perso la vita, mentre lo zio, proprietario del negozio, è rimasto ferito e ricoverato in ospedale.

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aperto il fuoco senza apparente motivo, e avrebbe poi fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. La polizia sta cercando di rintracciarlo. Wachs era a Dresda per una visita agli zii: in questo momento è ricoverato, ma non in pericolo di vita.

Immediato il messaggio di solidarietà della società per lo sfortunato calciatore: “Marc, siamo profondamente colpiti e rattristati da questa notizia – si legge su un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del club -. Caro Marc, tutta la famiglia della Dinamo ti pensa con affetto e sosterrà te e la tua famiglia”.