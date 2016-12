Il bomber europeo di Natale è Edinson Cavani. Icardi è al terzo posto

C'è Edinson Cavani in vetta alla classifica internazionale dei marcatori dei 5 campionati più importanti d'Europa (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1) arrivati alla pausa natalizia. L'attaccante del PSG, diventato il punto di riferimento offensivo dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic in estate, si trova infatti nel mezzo di una stagione in cui è già andato a bersaglio in campionato in 18 occasioni.

Il Matador può vantare due lunghezze di vantaggio su Pierre-Emerick Aubameyang, giunto a quota 16 con il suo Borussia Dortmund in Germania, e quattro su Mauro Icardi, al momento il capo-cannoniere della nostra Serie A con 14 centri all'attivo. Alle spalle di Maurito, troviamo altri due bomber nostrani, con la coppia Belotti-Dzeko a 13, in compagnia di Diego Costa, Modeste e Lacazette.

Nel dettaglio, la Top15 dei migliori marcatori dei 5 campionati europei alla pausa di Natale: