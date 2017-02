L’incredibile cambiamento di José Luis Chilavert, il portiere goleador

Se ce l’avessero detto, probabilmente non ci avremmo creduto, e invece le prove fotografiche vanno a confermare il tutto, e renderci partecipi dell’incredibile cambiamento fisico di Josè Luis Chilavert, il portiere-goleador che ha illuminato gli anni ’90 (e l’inizio degli anni Duemila) a suon di gol su punizione e rigore.

Per la precisione, 67 reti in 24 anni di gloriosa carriera, terminata nel 2004 e spesa non solo nel continente sudamericano: una carriera partita prestissimo per il classe ’65, che aveva esordito a soli 15 anni tra i pali dello Sportivo Luqueño, il club della sua città, portato grazie alle sue parate fino al 2° posto in campionato e alla partecipazione alla Copa Libertadores 1984. Un risultato che porterà anche all’addio di Chilavert, che allora non era ancora il portiere-goleador ricordato da tutti: la sua epopea a suon di gol, infatti, inizierà solo nel 1989, col primo rigore segnato con la maglia dell’Albirroja paraguaiana (in quegli anni, Chilavert giocava nel Real Saragozza, dopo le parentesi con Guaranì e San Lorenzo), e fino al 1994 resterà confinata proprio ai tiri dal dischetto.

Sarà l’esperienza col Velez, iniziata alla fine del 1991, a segnare per sempre la sua carriera: se infatti sino ad allora Chilavert era un ottimo portiere che si dilettava coi rigori, nelle fila del club di Liniers e soprattutto dal 1994 in poi (anno in cui vincerà Libertadores e Coppa Intercontinentale col Velez), diventerà un’autentica sentenza per tutti i ”colleghi” nel ruolo. Chilavert infatti, dopo un lungo studio in allenamento, inizierà a tirare i calci di punizione, trasformandosi in un vero e proprio esperto: sarà lui il primo portiere nella storia del calcio a segnare con una punizione, il 2 ottobre 1994, e sarà anche il primo estremo difensore a realizzare una tripletta nel 6-1 tra Velez e Ferro Carril Oeste. Una tripletta arrivata in modo insolito, con tre rigori, che va a spiccare nei 36 (!) gol realizzati con la maglia del Fortin, che gli valgono tuttora il record di miglior portiere-goleador della Primera Division. E proprio col Velez, dopo le parentesi con Strasburgo e Peñarol, Chilavert ha chiuso la sua carriera nel 2004, con l’invidiabile cifra di 67 reti, 8 delle quali arrivate con la maglia del Paraguay: con l’Albirroja, Chilavert ha anche giocato nei Mondiali 1998 e 2002, mostrando tutto il suo ”caratterino” sia nella rissa con Asprilla, che nello sputo a Roberto Carlos (che aveva apostrofato i compagni del Chila come ”indios”), che gli è costato 4 giornate di stop scontate anche in Giappone e Corea.

Insomma, una leggenda che tuttora viene ricordata per le sue doti da portiere ”atipico” e come icona del Paraguay, e per anni ha rappresentato l’unico estremo difensore capace di segnare (fino all’arrivo di Rodrigo Ceni coi suoi 103 gol), oltre che uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo: Chilavert è stato infatti eletto 6° miglior portiere del XX secolo dall’IFFHS (e portiere dell’anno nel 1995, nel 1997 e nel 1998), ma evidentemente, dopo il ritiro, si è visibilmente lasciato andare al corso degli anni. All’età di 51 anni, infatti, l’ex portiere ed attuale commentatore delle gare di qualificazione a Russia 2018 per la tv paraguaiana Canal 4 Telefuturo (una carriera, quella da commentatore, iniziata coi Mondiali 2010 sotto l’egida di Univision Deportes), è apparso irriconoscibile e trasformato dai kg di troppo in una foto circolata sul web, e tratta da una sua apparizione durante un match di beneficienza.

Il longilineo ”cecchino” dalla distanza, si è infatti trasformato in un ”ragazzone” che ha poche somiglianze col giocatore degli anni ’90, per un mutamento che gli è valso anche lo scherno di Maradona (un altro che ha avuto i suoi problemi di peso, e abbastanza seri, dopo la dipendenza dalla droga). In risposta alle critiche del ”Bulldog” (storico nemico dell’ex Napoli, definito ”un avaro si gira dall’altra parte dimenticandosi di chi ha bisogno”), che accusava (giustamente) Maradona di essere "falso" per il suo attuale appoggio ad una FIFA troppo simile a quella di un tempo che veniva criticata a spron battuto dal Diez. Infatti, il buon Diego ha apostrofato così Chilavert:

" In Brasile mi aveva detto che era d’accordo con me, è lui il falso. Forse dovrebbe smetterla di mangiare dolci, perchè presto non entrerà più nei vestiti "

Un insulto che non farà sicuramente piacere a Chilavert, che si ritrova ad essere preso in giro per un cambiamento fisico che ha sorpreso il mondo intero…

(di Marco Corradi)

