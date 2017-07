Malore in campo per Abdelhak Nouri dell'Ajax: è fuori pericolo

Sono momenti drammatici per l’Ajax e gli appassionati di calcio. Questo pomeriggio, il centrocampista Abdelhak Nouri è stato colpito da un malore nel corso dell’amichevole disputata dalla squadra olandese contro il Werder Brema. Il ventenne è crollato a terra gettando nello sconforto i compagni di squadra e gli spettatori.

Immediatamente trasportato in ospedale dall’elisoccorso, Nouri è stato definito in "condizioni critiche" da un comunicato stampa diramato dall’Ajax in attesa di un primo bollettino medico.

L’amichevole con il Werder Brema è stata annullata. E l'Ajax ha successivamente comunicato che si è trattato di un episodio di aritmia cardiaca. Ora il giocatore è definito in condizioni stabili.

Aggiornamento delle 23:00

L'Ajax ha comunicato che il giocatore è ricoverato ad Amsterdam, in terapia intensiva ma fuori pericolo. Una notizia confortante dopo una giornata drammatica.