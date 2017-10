Mandzukic snobbato: Giroud, Masuluke e Castellanos si giocano il FIFA Puskás Award

Stilata la lista dei tre finalisti per il FIFA Puskás Award. A sorpresa, però, non c’è Mario Mandzukić, autore di un gol fantastico in Champions League nella finale tra Juventus e Real Madrid (rovesciata al 27’ del primo tempo a segnare il gol del momentaneo 1-1).

Tra i tre finalisti, ci sono i gol di Olivier Giroud (Arsenal in Premier League), di Oscarine Masuluke (portiere del Baroka nella South African Premier Division) e della giovane Deyna Castellanos (Nazionale Venezuela Under 17 femminile).

Il favorito numero 1, resta Olivier Giroud, autore di un gran gol al Crystal Palace con il colpo dello scorpione. Bello e improbabile il gol di Oscarine Masuluke che segna in rovesciata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’1-1 all’Orlando Pirates. Infine, spazio anche a Deyna Castellanos che segna il gol decisivo al Camerun - da centrocampo - nei Mondiali Under 17.

Oltre al gol di Mandzukić, restano fuori Boateng (Las Palmas vs Valencia), Camargo (Universidad de Concepción vs O'Higgins), Moussa Dembélé (Celtic vs St Johnstone), Hurtado (Tijuana vs Atlas), Matić (Chelsea vs Tottenham Hotspur) e Mboula (Barcellona vs Borussia Dortmund in Youth League). Il vincitore, succederà a Mohd Faiz Subri che aveva vinto l’edizione precedente con un gol nella Malaysia Super League.

Il Palmarès del Puskás Award

Edizione Giocatore Partita 2009 Cristiano Ronaldo Manchester United-Porto 2010 Hamit Altintop Turchia-Kazakistan 2011 Júnior Neymar Santos-Flamengo 2012 Miroslav Stoch Fenerbahce-Genclerbirligi 2013 Zlatan Ibrahimović Svezia-Inghilterra 2014 James Rodríguez Colombia-Uruguay 2015 Wendell Lira Goianésia-Atlético Goianiense 2016 Mohd Faiz Subri Penang-Pahang