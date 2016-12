Minacce, calci e aggressioni: il Canelas 2010 domina in Portogallo così

Vincere un campionato a tavolino per mancanza di avversari. Anzi, perché gli avversari preferiscono non presentarsi in campo piuttosto che rischiare di finire la partita con un numero impressionante di infortuni. È quanto sta accadendo nella quarta divisione del calcio portoghese, dove la formazione del Canelas 2010 ha vinto le ultime 12 partite consecutive con il punteggio di 3-0 a tavolino perché gli avversari non si sono presentati, preferendo regalare la partita e pagare 750 euro di multa piuttosto che affrontare una squadra che ha fatto del gioco irregolare, degli insulti e delle minacce il proprio credo.

Il Canelas 2010 è una squadra nata da 6 anni e composta dagli ultras dei “Super Dragoes”, sostenitori del Porto: il capitano è Fernando Madureira, che coordina un gruppo di 5000 tifosi della curva, dove è conosciuto con il nomignolo di Macaco.

Minacce e aggressioni, ma nessuno interviene

“Vincono le partite grazie alle minacce e alle aggressioni a danno di ragazzi di 20 anni – ha raccontato un dirigente di una squadra del campionato al quotidiano spagnolo El Pais -. Il tutto avviene di fronte agli arbitri e alle forze dell'ordine, che non fanno nulla per evitarlo”.

“Subiamo scorrettezze, ma gli arbitri sono intimiditi e non scrivono nulla sul referto di quello che succede in campo. Nessuno interviene, nessuno fa nulla per fermare la cosa”, ha aggiunto il presidente di una squadra di quarta divisione.

La risposta del Canelas

“Tutto questo è una menzogna che ci intristisce – la risposta del club Canelas 2010 -. La promozione è un nostro obiettivo, e ci stiamo preparando al meglio per raggiungerla. Noi giochiamo con il cuore, e il calcio in queste categorie è sempre stato un sport duro, caratterizzato dal fisico e dai contrasti. Non stiamo parlando di danza o nuoto. Chi ha paura, si compri un cane”.

Il Canelas 2010 sembra così diretto verso una comoda promozione verso la terza divisione portoghese, un salto incredibile per un club così giovane, che permetterà di disputare anche la Coppa nazionale nella prossima stagione. Ma se volete avere un saggio di come la squadra sta vincendo il campionato, date un'occhiata al video qui sotto. Impressionante.