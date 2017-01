Non solo Mondiale a 48 squadre, ecco le 8 idee di van Basten (e della FIFA) per cambiare il calcio

Il Mondiale a 48 squadre potrebbe non essere l’unica rivoluzione portata da Gianni Infantino. A lasciarlo intendere è un’intervista rilasciata da Marco van Basten alla Sport Bild. Il direttore generale dello sviluppo tecnico della FIFA ha spiegato alcuni dei temi che sono sul tavolo di discussione nei piani alti del calcio mondiale. Questioni che potrebbero stravolgere il gioco più bello. Un esempio? Proviamo a riassumerle.

Sostituire i rigori con gli shootout

Van Basten ha spiegato che la FIFA sta pensando all’ipotesi di introdurre gli shootout sin dalle partite dei gironi da tre che entreranno in gioco dal Mondiale 2026, in modo da evitare situazioni troppo equilibrate di classifica. La partita finisce in pareggio? Bene, si va direttamente agli shooutout, un confronto tra portiere (che non può uscire dall’area) e un attaccante che parte dai 25 metri e ha otto secondi per segnare. "Gli shooutout sono spettacolari per gli spettatori – ha spiegato l’olandese – e sono anche interessanti per i giocatori. I rigori tradizionali finiscono dopo un secondo, mentre negli shootout ci sono più possibilità. Si può dribblare, tirare o aspettare il movimento del portiere". Un format che dalle nostre parti veniva utilizzato nei tornei estivi e che è stato abbandonato anche per queste manifestazioni. Ma, evidentemente, un’idea giudicata futuribile dagli esperti della FIFA.

Gli shootout come nell'hockeyFrom Official Website

Eliminare il fuorigioco

"Il calcio assomiglia sempre di più alla pallamano – ha denunciato van Basten -. Personalmente, sono curioso di capire come andrebbero le cose senza il fuorigioco. Penso che il calcio diventerebbe più spettacolare, che gli attaccanti avrebbero più occasioni e ci sarebbero più gol. E i gol sono quello che i tifosi vogliono vedere".

Inserire le espulsioni a tempo

Dalla pallamano, però, van Basten vorrebbe mutuare le espulsioni a tempo, da introdurre al posto dei cartellini gialli. Il motivo è presto detto: “Se è già difficile giocare in dieci contro undici, chissà come sarebbe in otto contro nove”.

Inserire le espulsioni per numero di falli

Altra novità potrebbe arrivare dal basket. Ovvero espellere definitivamente un giocatore dopo un certo numero di falli. Magari cinque.

Solo il capitano può parlare con l’arbitro

Van Basten si ispira al rugby quando si tratta di parlare dei rapporti con i direttori di gara. Secondo l’olandese, bisognerebbe impedire a tutti i giocatori di dialogare con l’arbitro: “Soltanto il capitano ne dovrebbe avere diritto”. Basta proteste, basta battibecchi e sceneggiate.

Higuain espulso, perde completamente calma e testaAFP

Introdurre il tempo effettivo negli ultimi dieci minuti

Una soluzione per combattere le perdite di tempo suggerita da van Basten potrebbe essere l’introduzione del tempo effettivo per gli ultimi dieci minuti di gioco. Ad ogni interruzione, si ferma anche il cronometro. E, così, non ha più senso perdere tempo per proteggere il risultato.

Ridurre il numero di partite ufficiali

Ebbene sì. La FIFA, che amplia il Mondiale a 48 squadre, sta pensando di diminuire il numero delle partite in calendario. Un’apparente congtraddizione in termini, così spiegata dall’olandese: “Non è un problema di denaro, presente in abbondanza nel mondo del calcio. L’obiettivo nostro è la qualità del gioco e per salvaguardarla dobbiamo diminuire il numero di partite officiali da 80 a un massimo di 50”. Una bella idea, resta da capire come metterla in pratica.

Cambiare il sistema delle sostituzioni

Van Basten non è favorevole all’introduzione dei cambi volanti, perché a suo dire complicherebbero il lavoro dell’arbitro. Semmai, si sta lavorando per aumentare il numero delle sostituzioni nei supplementari.