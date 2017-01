Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10... A Rooney che eguaglia Charlton

Wayne nella storia del Manchester United e del calcio inglese: grazie al gol segnato al Reading di Stam in FA Cup l’attaccante è arrivato a quota 249 reti con la maglia dei Red Devils, proprio come la leggenda del club “Sir” Bobby Charlton. Finalmente una gioia per l’attaccante scivolato da tempo nelle gerarchie di José Mourinho.

Voto 9… Ai record del Real Madrid

27 partite di fila senza sconfitte nella Liga (23 vittorie e 4 pareggi): miglior filotto del Real dal 1997 (29); 16 marcatori differenti in stagione: record tra i primi 5 campionati europei; 39 gare consecutive senza ko considerate tutte le competizioni: eguagliato il primato del Barcellona del 2016 per un record condiviso nella storia del calcio spagnolo. I numeri dei Blancos di Zidane iniziano a essere davvero un peso per la concorrenza: il prossimo obiettivo è arrivare a un’imbattibilità di 43 match come la Juventus di Antonio Conte.

Voto 8... Alla colletta dei tifosi per il tecnico del Morecambe

Jim Bentley ha fatto fatica a trattenere le lacrime dopo la vittoria del suo Morecambe per 4-1 sul Notts County. E non perché costretto a non poter assistere alla gara a bordocampo dalla sua solita postazione davanti alla panchina, poiché squalificato (per 2 giornate). Il motivo è che, oltre alla squalifica, il tecnico ha subito dalla Football Association una multa di mille sterline che lui, adesso, non è proprio in grado di pagare. Il suo team, il Morecambe, club inglese di League Two, si trova infatti in una grave crisi finanziaria, con calciatori e staff tecnico che non ricevono stipendi da ottobre. I tifosi del Morecambe hanno dunque deciso di fare una colletta per raccogliere la somma utile a pagare la multa di Bentley, 40enne prima giocatore e poi allenatore del club. Chapeau.

Voto 7... A un Ben Yedder incontenibile, altra tripletta col Siviglia

Quindici gol stagionali, come Luis Suarez: meglio hanno fatto solo i marziani Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il francese di origine algerina in forza al Siviglia Wissam Ben Yedder sta facendo sognare i tifosi andalusi, vittoriosi sabato a San Sebastian grazie soprattutto alla tripletta del loro numero 12 (la seconda stagionale dopo quella infilata a Formentera in Copa del Rey). Il Siviglia di Sampaoli stupisce sempre più (sono solo quattro le lunghezze di ritardo rispetto alla vetta) grazie anche a interpreti di questo calibro.

Voto 6... Al Liverpool più giovane di sempre

Il risultato non è stato dei migliori – Liverpool fermato ad Anfield sul pari dalla squadra di quarta divisione del Plymouth Argyle in FA Cup – ma il dato statistico rimane: con 21 anni e 296 giorni di età media è stato il Liverpool più giovane di sempre quello schierato da Jurgen Klopp, da sempre votato alla linea verde.

Voto 5... All’outfit di Aubameyang

Clamoroso alla cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro africano tenutasi ad Abujia, in Nigeria: l’attaccante del Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang si è presentato in t-shirt e cappellino, invece di indossare lo smoking d’ordinanza come tutti gli altri calciatori presenti. Infelice scelta del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan? No, l’errore è di una nota compagnia aerea tedesca che gli ha smarrito il bagaglio.

Voto 4… Alla frenata del Barcellona

Non era semplice imporsi al Madrigal, ma il pareggio strappato contro il Villarreal ha il sapore di una sconfitta per i blaugrana: Sansone diventa il sesto italiano a trafiggere il Barcellona che viene sorpassato al secondo posto dal Siviglia. Il Real Madrid ha 5 punti in più e una gara da recuperare: il treno per la conquista della Liga se ne sta andando.

Voto 3… Al Nizza, già eliminato dalla Coppa di Francia

La capolista della Ligue 1 ha perso 2-1 in casa del Lorient nei 32esimi di finale. Al vantaggio iniziale dei rossoneri firmato Plea, a segno al 43' del primo tempo, hanno risposto nella ripresa Aliadiere (20') e Mesloub (25'). Mario Balotelli era assente per squalifica. Il Lorient, nel campionato francese, è ultimo in classifica. Doccia fredda.

Lorient's French Algerian midfielder Walid Mesloub (R) celebrates after scoring a goal during the French Cup football match between Lorient and Nice on January 8, 2018 at the Moustoir stadium of Lorient, western France.AFP

Voto 2… Alla difesa del West Ham

Gli Hammers sono 13esimi in classifica a quota 22 punti e le difficoltà del campionato emergono prepotentemente contro il Manchester City, nel terzo turno di FA Cup. Perdere per 0-5 in casa con tre gol subiti in 10 minuti, tra il 33’ e il 43’ del primo tempo, è ingiustificabile anche se di fronte hai la qualità della squadra di Guardiola. Bilic, che rinuncia a Payet dal 1’ a sorpresa, deve lavorare parecchio su una difesa non pervenuta. Passare dall’atmosfera del Boleyn Ground (o se preferite Upton Park) a quella dell’Olympic Stadium è uno step che sta presentando il conto.

Voto 1... Alla paperissima di Al Habsi

Giornata da incubo per Ali Al Habsi, portiere arabo classe 1981 in forza al Reading di Jaap Stam. I Royals hanno subito un’imbarcata a Old Trafford ma il gol del definitivo 4-0 è stato una comica: l’estremo difensore prova a rinviare la palla con il piede sinistro, ma la colpisce involontariamente prima con il destro sbucciandola con l’altro piede, con Rashford poi libero di insaccare a porta vuota. Robe da Paperissima.

Manchester United's English striker Marcus Rashford (C) dispossesses Reading's Omani goalkeeper Ali Al-HabsiAFP

Voto 0... Al lancio di palle di neve dei tifosi del Legia

Voto alto alla simpatia ma zero alla sportività dei pittoreschi tifosi del Legia Varsavia che “bombardano” di palle di neve il malcapitato portiere avversario del Gornik Leczna Malecki durante il riscaldamento alla Pepsi Arena di Varsavia. Giornata nefasta per l’estremo difensore del Gornik che oltre al danno ha subito pure cinque gol durante la partita.