Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10...Allo show di Conte, capopolo a Londra

Un uomo solo al comando, signori. Il Chelsea di Antonio Conte si è sbarazzato senza sudare nemmeno troppo dell’Arsenal di Wenger consolidando un primato sempre più solitario e a Stamford Bridge è stato prima di tutto uno show del tecnico salentino. Due cartoline: l’abbraccio collettivo con il pubblico dopo il gol di Hazard –sorta di stage diving, per chi masticasse il lessico del rock’n’roll – e “l’aggressione” al malcapitato Angelo Alessio, assistente e vittima preferita di Conte. Imperatore.

Voto 9...All’esplosione di una stella, Gabriel Jesus

C’è la firma in calce di Gabriel Jesus nel successo in extremis del Manchester City sullo Swansea: l’ex stellina del Palmeiras ha realizzato una doppietta da attaccante di razza, implacabile in area piccola. Tre partenze dal primo minuto, tre gol e due assist per il classe 1997. Predestinato.

Voto 8....Alla parata stratosferica di Casillas

Vintage Iker nella super sfida tra Porto e Sporting Lisbona: il colpo di reni dell’ex portiere del Real Madrid sul colpo di testa imperioso di Coates è davvero superlativo. Vedere per credere...

Voto 7...Alla rinascita di Ranocchia

La Premier League rigenera: Gabbiadini bagna il debutto con il Southampton con un gol dopo dodici minuti di gioco, Niang autografa uno splendido gol di testa per la felicità di Mazzarri, ma soprattutto Ranocchia assurge a man of the match della sfida tra Watford e Burnley. Doppio clean sheet (il primo contro il Manchester United di Ibrahimovic) e assist servito contro il Burnley: che abbia trovato il suo habitat?

Voto 6...a Torres che fa 100 con l’Atletico

Doppietta d’autore di Fernando Torres contro il Leganés, a infrangere un’astinenza che durava dal 17 settembre scorso: proverbiale scavetto in corsa come nella finale di Euro 2008 con la Germania e tap-in rapace dopo rigore sbagliato da Griezmann. Il Niño tocca quota 100 gol in Liga con la camiseta dell’Atleti.

Voto 5...Al flop di Balotelli contro Falcao

L’uno sigla una doppietta da urlo, l’altro resta più o meno a guardare. Se Radamel Falcao è tornato a essere un’implacabile macchina da gol, Mario Balotelli ha vissuto una giornata opaca in occasione del derby della Costa Azzurra. Un fantasma al Louis II, praticamente. Avrà l’occasione per rifarsi, magari riportando il Nizza in vetta.

Voto 4...Allo schiaffone di Victor Valdes a Dele Alli

Rischia grosso e la scampa bella l’ex portiere del Barcellona (ora in forza al Middlesborough) Victor Valdes, che rifila uno schiaffone alla stella del Tottenham Dele Alli ma non viene visto dal direttore di gara. (Dis)graziato.

Voto 3...Alla caduta libera del Leicester

No, il Leicester non vincerà il titolo quest’anno. Partiamo da questa considerazione lapalissiana dell’inarrivabile Gary Lineker per menzionare la crisi senza fine di un Leicester che ne becca tre dal Manchester United di Mourinho in casa e ora conserva un solo punto di margine dalla quota retrocessione. Ora sono brividi veri lungo la schiena, quanto alla situazione di Ranieri...Non è più così salda.

Voto 2...Alla triste parabola del Valencia di Zaza

Debutto dal primo minuto più nefasto per Simone Zaza non ci poteva essere: il suo Valencia è stato massacrato dall’Eibar e l’incredibile 0-4 maturato al Mestalla ha fatto scattare in automatico la pañolada del pubblico. E il patron Peter Lim non trova niente di meglio da fare che silurare la bandiera Mario Kempes, esautorandolo del ruolo di ambasciatore del club nel mondo. Tristezza.

Voto 1...Alla rissa da far west in Leeds-Huddersfield

Voto 1 alla rissa innescata dai due allenatori Garry Monk e David Wagner. Poi è delirio più o meno totale che vede coinvolti staff e giocatori. Robe da matti in Championship.

Voto 0...Al dramma sportivo di Cuper

Sei finali perse con quella di Coppa d’Africa, se abbiamo tenuto bene la contabilità. Dramma umano...