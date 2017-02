Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10...Al Monaco, una macchina da gol

C’è una squadra che non solo tiene a distanza il PSG ma procede a vele spiegate in Ligue 1: il Monaco ha segnato 75 gol in 25 partite, più di ogni altra squadra nei maggiori campionati Europei. Il mattatore del match con il Metz è Kylian Mbappé che ha realizzato la sua seconda doppietta tra i "grandi" a soli 18 anni. Chapeau.

Voto 9...Alla svolta del Bayern Monaco

Nella giornata in cui perdono tutte le concorrenti, dalla seconda alla sesta – nell’ordine Lipsia, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Hoffenheim ed Hertha – il Bayern vince una gara rognosa e scappa a +7. Più che il gioco vanno celebrati i protagonisti: Vidal firma un gol pesante mentre Xabi Alonso festeggia le 800 presenze in carriera. Bundesliga in ghiaccio.

Voto 8...Alla rinascita di Manolo Gabbiadini

Due partite, undici tiri (più di ogni altro giocatore in questi due turni di Premier) e tre gol. L’impatto di Manolo Gabbiadini al Southampton è stato devastante. De Laurentiis è soddisfatto dei 16 milioni di euro messi in cassa, ma ha qualche rimpianto attutito dai bonus singoli da 500mila euro che scatteranno a quota 12, 20, 30 e 40 gol con il club inglese, per un totale di 2 milioni potenziali.

Voto 7...A un Cavani da scarpa d’oro

30 gare in stagione e 31 gol, un bottino fin qui da scarpa d’oro. Edinson Cavani è implacabile e ha regalato il 78esimo gol in Ligue 1 al PSG eguagliando le reti messe a segno in Serie A con il Napoli. Nelle ultime 6 gare ha trovato la porta per 9 volte. I suoi numeri e il suo stato di grazia suonano come un avvertimento per il Barcellona che martedì sera farà visita ai francesi.

Voto 6...Come i 6 gol del Barça di Suarez che agguanta Luis Enrique

Nel Barcellona che passeggia in casa dell’Alaves (0-6) spicca la doppietta di Luis Suarez che ora può vantarsi di aver trafitto 23 delle 24 squadre che ha affrontato nella Liga (73 reti, l’unica che ha retto è il Malaga). Il Pistolero raggiunge quota 109 gol in maglia blaugrana, gli stessi realizzati dal suo allenatore, Luis Enrique, ma dopo aver disputato meno della metà delle sue partite.

Voto 5...Per gli esperimenti di difesa a 3 del Real

È un Real Madrid imballato e vulnerabile quello che nel primo tempo viene messo in difficoltà dall’Osasuna. La squadra di Zidane si perde nel suo 3-5-2, usato come variante per le indisponibilità di Kroos, squalificato, e di Carvajal, rimasto in panchina. Il gioco non è fluido fino all’ingresso di James Rodríguez nella ripresa. I campioni d’Europa sono i logici favoriti in Champions, ma il Napoli può giocarsela.

Voto 4...Alla genialata di Coutinho

Le punizioni di Christian Eriksen sono sempre molto insidiose. Coutinho, per sventare la minaccia, si nasconde in barriera dietro il compagno Henderson in Liverpool-Tottenham: un rimedio nel caso in cui l’avversario decida di calciare rasoterra, uno stratagemma curioso che magari può rivelarsi anche geniale. L’effetto, però, è piuttosto ridicolo...

Voto 3...Al gol di mano di Sanchez non visto da Wenger

Spazi vuoti all'Emirates in segno di protesta anti-Wenger: 10mila sedie circa restano deserte in polemica col tecnico francese, al timone dei Gunners dal '96. Sanchez sblocca la gara con un gol viziato da un chiaro fallo di mano, ma il tecnico dichiara nel post partita di non aver visto nulla. Strano perché Wenger è sempre attento all’operato degli arbitri. L’ultima lamentela? Il gol di Alonso di settimana scorsa...

Voto 2...A un Leicester in caduta libera

I campioni d’Inghilterra vedono materializzarsi l’incubo dopo il 2-0 subito dallo Swansea nello scontro diretto. Le Foxes hanno un solo punticino di vantaggio sull'Hull City terzultimo e al momento retrocesso. Per Ranieri si mette male: 5 sconfitte consecutive (era dal 1956 che i campioni non incappavano in una serie nera simile), la Champions alle porte e tutte le avversarie dirette che sembrano stare meglio. Il vero Jamie Vardy (5 gol) sembra aver lasciato il posto alla sua controfigura: ve la ricordate?

Voto 1...All'accendino scagliato contro Modric

Luka Modric stava festeggiando il gol di Isco contro l’Osasuna quando dagli spalti dello stadio di Pamplona è piovuto un accendino che ha centrato la testa del croato. Non serve commentare, sarebbe banale.

Voto 0…Agli infortuni di Tano e Aleix Vidal

Immagini raccapriccianti che preferiamo non mostrarvi hanno destabilizzato il sabato della Liga. Tano, giocatore dell’Osasuna, in un contrasto con Isco si è fratturato tibia e perone della gamba destra. Aleix Vidal, invece, è stato visto contorcersi per il dolore dopo una durissima entrata del difensore della squadra di casa, Theo Hernandez, in Alaves-Barcellona. Il Barça ha comunicato che il giocatore è già stato sottoposto a intervento chirurgico e resterà fuori per cinque mesi. Buona fortuna a entrambi!