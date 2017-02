Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10… Al Lincoln City

Ne avevamo parlato da queste pagine ancor prima dell’exploit... Che altro aggiungere: la favola continua! Non si vedeva una squadra di non professionisti ai quarti di FA Cup da 103 anni: altri tempi, altro calcio. Onore dunque ai ragazzi di Danny Cowley, uno che fino al maggio del 2016 faceva il professore di educazione fisica, mentre oggi si gode i quarti di FA Cup. Un turno in più e potrebbe addirittura andare a Wembley. Nel frattempo la notizia è arrivata anche nella piazza più famosa del mondo: Times Square!

Voto 9… Al ritorno di Bale e ai numeri di Morata

Avviso al Napoli: il Real Madrid trova una freccia in più. Anzi, due. La prima è Gareth Bale, che 90 giorni dopo la sua ultima presenza in campo ci mette solo 13 minuti per tornare al gol con un gran diagonale di sinistro; l’altra è Alvaro Morata, che da titolare timbra il cartellino e conferma un dato molto, molto interessante: in termini di rapporto minuti giocati/gol segnati, è il terzo giocatore della Liga dietro tali Suarez e Messi. Non male.

Voto 8… Alla tripletta di Gameiro in 4’ e 45’’

A proposito di gol nella Liga, ecco il record pazzesco di Gameiro che impiega meno di 5 minuti per siglare una tripletta. Record? Non record? Si è scatenato subito un dibattito a cui ha voluto partecipare anche l’altro diretto interessato. Bebeto – campione del mondo col Brasile nel ’94 – porta le prove del suo tris ai tempi del Deportivo: 82’, 84’ e 86’. Questione di pochi secondi probabilmente. Un bravo a entrambi e via andare.

Voto 7… Alle favole di FA Cup

Perché la competizione più affascinante e antica al mondo non ha mica regalato solo il Lincoln City. C’è stato anche Huddersfield Town (Championship), bravo a portare al replay il Manchester City. Ma c’è stato anche il Millwall (League One) che al The Den si è permesso di far fuori i campioni del Leicester City. Certo, della formazione che l’anno scorso ha vinto il titolo non c’era un titolare che fosse uno (Ranieri era andato con ampio turnover in vista Champions), ma intanto la Coppa della Regina continua a regalare emozioni. Anno dopo anno.

Voto 6… Al Bayern Monaco

Sei, come i minuti di recupero che servono alla squadra di Ancelotti per strappare un 1-1 a Berlino tra polemiche, insulti e persino qualche sputo. Ai tifosi dell’Herta infatti non ha fatto piacere il maxi recupero concesso ai bavaresi (5 minuti poi diventati 6…) così come chiaramente non è andato giù il gol di Lewandowski arrivato un secondo oltre il sesto minuto. E’ finita con qualche spintone, un dito medio di Ancelotti ai padroni di casa… e col Bayern che nonostante tutto resta saldamente in vetta alla Bundesliga.

Voto 5… Al Manchester City

Dopo 4 vittorie consecutive – che sembravano aver allontanato un po’ la crisi e al tempo stesso riportato la squadra al secondo posto in Premier League – un nuovo passo falso della squadra di Guardiola. Che d’accordo, tra Champions e rincorsa al Chelsea ha altre priorità, ma che nonostante tutto continua a non convincere a pieno. Avrà di che rifarsi ma tra replay e Champions League imminente, il calendario si fa sempre più fitto.

Voto 4… A Mario Balotelli

Criticato dai compagni di squadra, mezzo separato in casa e con un nuovo record negativo: 11 cartellini in 19 partite, 3 rossi e 8 gialli. Nessuno in Europa è stato espulso più di Mario Balotelli e nonostante il suo Nizza continui comunque a far bene, l’innamoramento generale visto a inizio stagione sembra essere sfumato. Riprova anche nei voti dell’Equipe, che impietosa si accanisce addirittura col “voto 1”. Povero Mario…

Voto 3… Al campionato scozzese

Che è praticamente finito al 20 febbraio. Sì perché l’Arberdeen secondo in classifica dà 7 gol al Motherwell, ma il problema sono i 27 punti di distacco dal Celtic capolista. Con 8 giornate ancora da giocare – e l’Aberdeen ha una partita da recuperare – per pensare che sia ancora tutto in gioco deve così succedere: il Celtic deve perderle tutte (e non ne ha ancora persa una), l’Aberdeen deve vincerle tutte e recuperare 26 gol di differenza reti rispetto ai biancoverdi di Glasgow. Ci sono più probabilità che chi vi scrive queste pagelle esca a cena con Emma Stone (a lei, voto 10).

Voto 2… A Joey Barton

Che riesce a farsi riconoscere per la scarsa sportività anche contro i dilettanti. Provoca, picchia e finisce con una ridicola simulazione nel tentativo di far cacciare l’avversario. “Che brutta persona” (cit.).

Voto 1… Alla tifoseria del Millwall

A proposito di brutte persone… Ancora una volta da segnalare la tifoseria del Millwall che, come da tradizione, riesce a farsi riconoscere. Non tanto per l’invasione di campo (piuttosto tipica in Inghilterra in queste situazioni), quanto piuttosto per l’invasione di campo volta ad andare a provocare il pubblico del Leicester. Soliti hooligans? Macché, qui ci sono nonne che danno il ‘buon esempio’ e portano per mano i nipoti sotto la curva ospite per dirgliene quattro. Una risata ce la siamo fatta anche noi, ma il Millwall resta una cosa davvero incredibile…

Voto 0… Al tackle di Ricardo La Volpe

Era il Clasico del Messico, la partita più attesa: Club America contro Chivas. Animi che come al solito non hanno tardato a riscaldarsi, con un rosso diretto a Miguel Samudio a cui si è aggiunto, 25 minuti più tardi, anche quello al tecnico Ricardo La Volpe. Il perché però, in questo secondo caso, è davvero tutto da vedere. L’allenatore del Club America ha infatti ben pensato di fermare la corsa del terzino del Chivas Jesus Sanchez con un intervento davvero grottesco. Oltre al danno, la beffa: il Club America ha alla fine perso per 1-0.