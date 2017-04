Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10… A Leo Messi, il Signor 500

500 gol con il Barcellona: 500 gol. Un fenomeno di nome Lionel Messi raggiunge un traguardo clamoroso in casa dei rivali storici, materia da predestinati. L’argentino, con la doppietta inflitta al Real Madrid, riapre la Liga e diventa il miglior marcatore di tutti i tempi nel Clasico superando con 16 reti, limitandoci solo al campionato spagnolo, un certo Alfredo Di Stefano (14). Il Bernabeu resta impietrito. Mostro.

Voto 9... A Conte che sente profumo di Double

L'ultima finale fu con un altro italiano in panchina, Di Matteo, nel 2012. Questa volta tocca ad Antonio Conte che porta il Chelsea in finale di FA Cup cinque anni dopo. Il tecnico pugliese azzecca tutti i cambi e il prossimo 27 maggio sarà a Wembley contro l’Arsenal. Il tutto con una Premier da vincere. Chapeau.

Antonio Conte festeggia la finale di FA Cup con il ChelseaLaPresse

Voto 8... A Kylian Mbappé, lo spauracchio della Juve

Il Monaco passa sul campo del Lione, mantiene più che mai vivo il suo sogno di Triplete e ancora una volta ringrazia Mbappé. A 18 anni e 124 giorni questo ragazzo diventa il più giovane giocatore di questo secolo a raggiungere quota 14 gol in campionato considerando i top 5 campionati europei: battuto il record di Rooney.

Voto 7… Alla striscia di Wenger in FA Cup

Arsene Wenger ha vinto sei volte la FA Cup da allenatore dei Gunners e cerca la terza affermazione negli ultimi quattro anni. Per l’Arsenal un eventuale successo significherebbe un nuovo record: 13 titoli, al momento il Manchester United condivide il primato di 12. Chiamatela Coppa Wenger.

Voto 6… Al record di Bojan e a un Boateng da doppia cifra

Bojan è solo il settimo giocatore nella storia del calcio che riesce a iscriversi alla cerchia ristretta di coloro che hanno segnato nei quattro maggiori campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Premier. L’ultimo a farcela era stato Kevin-Prince Boateng che nel frattempo, con il Las Palmas, ha raggiunto la doppia cifra di gol (10) in campionato per la prima volta in carriera.

Voto 5… Alla stanchezza del Bayern

Dopo l'eliminazione dalla Champions il Bayern Monaco rischia il ko casalingo contro il Mainz, ma alla fine pareggia per 2-2 grazie al gran gol di Thiago Alcantara nel finale. Senza Neuer, Javi Martinez e Boateng infortunati e anche Alaba (forfait in avvio di match), i bavaresi si bloccano ancora, ma per loro fortuna il Lipsia (1-1 contro lo Schalke) non ne approfitta. Fatica fisica e psicologica.

Voto 4… A Guardiola 'zeru tituli'

Non gli era mai successo in carriera ma chiuderà una stagione da allenatore con zero titoli. Pep Guardiola alla guida del Manchester City godeva dei favori del pronostico a inizio anno, ma la sconfitta in semifinale di FA Cup contro l’Arsenal decreta un verdetto poco lusinghiero. Alla prossima.

Voto 3… Alla capigliatura inguardabile di Pastore

Per carità, ognuno è libero di conciarsi come meglio crede ma il voto è pur sempre soggettivo e tant’è… Per sua sfortuna l’ex Palermo si è anche infortunato e starà ai box nella sfida al Monaco in Coppa di Francia.

Voto 2… All’entrata da rosso di Sergio Ramos

L’uomo dei minuti finali questa volta decide di non giocarli e abbandona il Real Madrid con un’entrata a gambe unite su Leo Messi. I Blancos perdono e lui rimedia una magra figura: rosso - il 22esimo in carriera nel giorno in cui la Pulce segna il gol numero 23 nel Clasico - e a casa.

Sergio Ramos of Real Madrid walks past Lionel Messi of Barcelona as he is sent off during the La Liga match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Bernabeu on April 23, 2017 in Madrid, SpainGetty Images

Voto 1… Ad alcuni sostenitori del NEC

Un gruppo di circa duecento sostenitori del NEC ha bloccato l'ingresso principale dello stadio de Goffert dopo la sconfitta contro l'Excelsior (0-1) reagendo così al settimo ko di fila. Il NEC occupa la penultima posizione in Eredivisie e domenica scorsa un gruppo di tifosi si era già reso protagonista in negativo per essersi presentato davanti allo spogliatoio dei giocatori, prima della partita con il Twente, per far sentire le proprie ragioni. Il sindaco, Hubert Bruls, si è detto scioccato.

Voto 0… Al folle tifoso norvegese

Spesso si dice che nei Paesi del Nord Europa c’è una cultura sportiva che per noi è una chimera. In una partita del campionato norvegese, però, abbiamo assistito a un siparietto davvero indecente: un tifoso è sceso in campo e si è scagliato contro l’assistente dell’arbitro armato di bomboletta spray. Le immagini non lasciano spazio ad altri commenti.