Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10... Al gesto nobile dei giocatori dello Swansea

I giocatori dello Swansea hanno comunicato che pagheranno il biglietto nel settore ospiti a tremila tifosi della squadra gallese per la trasferta a Sunderland, in programma sabato prossimo. Proprio il Sunderland già retrocesso ha causato all’Hull City una sconfitta cocente in casa: lo 0-2 ha consentito allo Swansea di effettuare il sorpasso al quartultimo posto grazie all’1-0 sull’Everton firmato Llorente. Tra suicidi sportivi e speranze di salvezza, a vincere sono stati quei giocatori generosi che hanno reso felici i loro sostenitori nel momento più delicato della stagione.

Voto 9... A Leo Messi e alla MSN

Leo Messi, con i due gol realizzati oggi, non solo ha superato per la quinta stagione quota 50 gol, ma è diventato il primo giocatore nella storia della Liga a raggiungere la quota monstre di 100 doppiette (56 in casa e 44 fuori). La MSN raggiunge quota 101 reti in questa annata, 356 nell’arco di tre stagioni: Messi, Suarez e Neymar, il tridente delle meraviglie (Juve a parte) continua a mietere vittime.

Voto 8... Al Real Madrid che domina con le 'riserve'

Il Real Madrid risponde al Barcellona con una doppietta di James Rodriguez e una doppietta di Morata. Zidane tiene in panchina Kroos, Modric e Marcelo e non convoca nemmeno Cristiano Ronaldo, Varane e Keylor Navas. Basta e avanza contro il già retrocesso Granada. Nonostante il poco utilizzo, il colombiano è il centrocampista più prolifico nella stagione 2016/2017 nei 5 grandi campionati con 11 gol e 12 assist (in tutte le competizioni). I blancos sono a pari punti con i catalani ma c'è sempre quel potenziale +3 (recupero con il Celta Vigo il 17 maggio) che pesa moltissimo.

Video - Real Madrid, nessuna semifinalista è come te 00:58

Voto 7... Al Lipsia, per la prima volta in Champions

L’1-4 in casa dell’Hertha Berlino vale la Champions League. Il Lipsia per la prima volta disputerà il torneo più ambito a livello di club a coronamento di una grande stagione. Con la squadra più odiata di Germania e l’Hoffenheim sono 37 le compagini portate in Europa dai tedeschi: raggiunta l'Inghilterra in cima alla graduatoria. L’Italia ne vanta solo 23 e anche questo è un dato che fa riflettere...

Voto 6... Al Monaco che vince pensando alla Juve

Il 3-0 di Nancy, con Bakayoko e Mbappé risparmiati da Jardim, consolida il primo posto del Monaco in Francia. I monegaschi possono ora tornare a concentrarsi sul proibitivo impegno di Champions contro la Juventus di Allegri che è forte dello 0-2 dell’andata. Molto passerà dalle giocate del giovane gioiello e da quelle di Lemar e Bernardo Silva (in gol nel rotondo successo).

Video - Il segreto del Monaco, un centro sportivo unico al mondo 01:17

Voto 5... Al Tottenham che regala il possibile +7 al Chelsea

Nel lungo weekend di Premier League il Tottenham cade contro il West Ham in un derby firmato Lanzini. Gli Spurs arrivavano da 9 successi di fila, ma sono scivolati servendo l’assist al Chelsea: Conte potrà volare a +7 qualora incamerasse il bottino pieno con il Middlesborough, a Stamford Bridge peraltro.

Voto 4... A Mourinho che perde l’imbattibilità con Wenger

Arsene Wenger vince per la prima volta un match di Premier contro José Mourinho. Il 13esimo tentativo, dopo sette pareggi e cinque sconfitte, è quello buono. L’Arsenal resta vivo nella corsa Champions mentre i Red Devils, che pagano l’ampio turnover causa Europa league, non saranno padroni del proprio destino.

Voto 3... Al caos causato dal gol di Verratti

Sarebbe stato un grande gol quello di Verratti contro il Bastia, ma le polemiche hanno cancellato il gesto tecnico. La dinamica: Matuidi penetra in area di rigore e, in seguito a un contrasto con El Kaoutari, cade a terra, rimanendo sul terreno di gioco nei pressi della porta di Leca. I difensori del Bastia allargano il gioco sulla destra e finiscono per mettere il pallone fuori (volutamente?). Il portiere corso si avvicina al centrocampista parigino per accertarsi delle sue condizioni, ma Meunier velocizza la rimessa e serve Verratti, che, dal limite dell'area, realizza una grande rete sotto l'incrocio. Peccato, però, che Leca avesse da poco ripreso il proprio posto tra i pali e non si aspettasse il tiro. Insomma, non è stato esattamente un inno al fair play, ma i giocatori dovrebbero abituarsi all'idea che solo l'arbitro ha la facoltà di decidere se fermare il gioco o meno.

Marco Verratti a inscrit un but polémique face à BastiaGetty Images

Voto 2... Al tonfo clamoroso del Feyenoord che rimette in corsa l’Ajax

In Olanda è andato in scena un derby che poteva assegnare il titolo, Excelsior-Feyenoord. A Rotterdam, in uno stadio da 3500 spettatori, gli ospiti potevano festeggiare la vittoria del campionato dopo 18 anni. Com’è finita? 3-0 secco per l’Excelsior. Il vantaggio sull'Ajax (che batte 4-0 il GA Eagles con Justin Kluivert ancora in gol) è di un solo punto e il Feyenoord sta seriamente rischiando di buttare all’aria una stagione. Il calendario recita Feyenoord-Heracles Almelo e Willem II-Ajax: di sicuro per i giocatori di Rotterdam saranno 7 giorni lunghissimi. Come se non bastasse, i tifosi avevano invaso il centro sicuri di festeggiare, ma l'esito del match ha creato un clima di tensione e la polizia antisommossa ha utilizzato dei cannoni ad acqua per disperdere la folla.

Voto 1... A Vivas in versione Hulk

Non ha un carattere per niente facile Nelson Vivas e durante Estudiantes-Boca se ne è avuto un assaggio. La furia dell’allenatore nasce dall’intervento del portiere del Boca che travolge l’attaccante Juan Cavallaro che stramazza al suolo. L’arbitro non ferma il gioco e l’attaccante rimane a terra stordito. A quel punto Vivas si avvicina al guardalinee per chiedere spiegazioni e l’arbitro lo allontana: in quel momento scoppia la rabbia dell’ex nerazzurro.

Voto 0... Alle scene di follia in Israele

Dopo lo 0-0 tra Hapoel Tel Aviv e Hapoel Ashkelon, è scoppiato il putiferio. I media locali raccontano che la polizia ha arrestato la cugina di un attaccante dell’Hapoel Tel Aviv, Toto Tamuz, per aver lanciato una bottiglia sul campo. Tamuz ha reagito colpendo dei poliziotti e con questo gesto sconsiderato si è guadagnato l’arresto. Le telecamere hanno ripreso l’attaccante mentre veniva portato fuori dallo stadio in manette.

Menzione speciale per... Massimo Carrera

C’è un altro juventino che festeggia. Massimo Carrera è campione di Russia con lo Spartak Mosca, titolo ottenuto con tre giornate d’anticipo. L'ex vice di Antonio Conte era il secondo di Dmitri Alenichev. Quest'ultimo, però, era stato esonerato e Carrera ha raccolto l'incarico ad interim per poi conquistare tutti fino all’insperato successo che vale anche un posto da testa di serie nella prossima Champions League. Chapeau.

Head coach Massimo Carrera of FC Spartak Moscow celebrates after their victory over FC Zenit Saint PetersburgGetty Images