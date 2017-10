Pagellone: il meglio e il peggio del weekend di calcio estero

Voto 10... Al Manchester City che lancia la sfida al Napoli

Come definireste voi una squadra capace di regalarsi nove vittorie, zero pareggi, zero sconfitte, 34 gol fatti e 6 subiti? Il Manchester City somiglia molto a una macchina perfetta e Guardiola, lusingando Sarri con continui complimenti, lancia la sfida dopo il 7-2 allo Stoke City per un duello avvincente in Champions League. Un inno al bel gioco.

Voto 9... All'infinito Didier Drogba

C’è un giocatore che a 39 anni continua a segnare. Semplicemente Didier Drogba come direbbe un noto collega. L’ivoriano, oggi in USL a Phoenix, ha dimostrato ancora una volta, nel match contro Portland, il suo infinito istinto da bomber.

Voto 8… Alla rinascita di Gabbiadini

Manolo Gabbiadini e Rafa Benitez si sono incrociati a Napoli. Arrivato nel gennaio 2015, l’attaccante per metà stagione giocò per l’allenatore trafitto in Premier a distanza di oltre due anni. In Southampton-Newcastle sigla una doppietta, nelle precedenti 15 presenze in campionato aveva segnato solo una rete.

Voto 7... Al primo gol di Gabigol con la maglia del Benfica

Stop di ginocchio, pallonetto d’esterno e gol. La prima gioia di Gabriel Barbosa con il Benfica non poteva essere qualcosa di banale. Contro l’Olhanense, in Coppa di Portogallo, l’ex Inter si è sbloccato. Finora Rui Vitoria gli ha concesso appena 89 minuti, mai da titolare fino all’altro ieri. Non sappiamo se verrà riscattato a fine stagione, è presto per dirlo ma questo almeno è un inizio.

Voto 6... Alla 100esima di Zidane con il Real Madrid

Zinedine Zidane, per la 100esima partita con il Real Madrid, si augurava meno sofferenza, ma il risultato è stato comunque favorevole: un 1-2 che certifica un lavoro che, nonostante questo difficile inizio di Liga, è stato suggellato da 75 vittorie e 7 trofei. A risolvere la pratica è stato Cristiano Ronaldo a 5’ dalla fine: raro vedere il portoghese centrare il primo gol in campionato il 14 ottobre, anche se ha sicuramente inciso la squalifica.

Voto 5... Alla sindrome da Barcellona di Simeone

8 sconfitte e 4 pareggi in 12 partite, Diego Simeone non ha mai battuto il Barcellona da manager nella Liga. Il pareggio può quindi essere considerato un buon punto, ma il tabù del Cholo resta.

Voto 4... Al Borussia Dortmund che cade...come la Juve

Una marcia di protesta da parte del muro giallo dei tifosi del Borussia Dortmund ha anticipato il match tra la squadra di casa e il Lipsia. Essendo legato molto alla tradizione, il popolo tedesco non ha mai digerito la retrocessione dello Stoccarda, squadra storica della Bundesliga, per far posto al neo promosso Lipsia, la squadra più odiata della Germania. Peccato che i gialloneri siano poi incappati nel primo ko stagionale, un 2-3 molto doloroso... Il BVB non perdeva in casa da 41 gare: vi ricorda qualcosa questo dato?

Voto 3... Al tonfo del Chelsea

Il Crystal Palace era l’unica squadra dei top-5 campionati europei a non aver ancora segnato un gol in questa stagione. Ne aveva subiti 17 in sette giornate di Premier perdendo ogni partita giocata. Ecco perché il tonfo del Chelsea è davvero clamoroso. L’assenza di Morata non basta a giustificarlo. Conte deve cominciare a trovare dei rimedi ai troppi infortuni. La Roma prenda appunti.

Voto 2... All'allenamento di Balotelli

Queste le immagini dell’allenamento di Balotelli con il Nizza: un improbabile gara di mini moto. Poco dopo la squadra crollerà 2-0 con il Montpellier. I rossoneri sono al 14esimo posto della Ligue 1.

Voto 1... All’Arsenal fuori casa

Nelle ultime 15 di Premier fuori casa Wenger ha vinto 4 partite a fronte di 2 pareggi e 9 sconfitte. Questa è la classifica, poco lusinghiera, dell’Arsenal lontano dalle mura amiche nel 2017 con 26 gol subiti. Solo il Palace ha fatto peggio con 29...

Voto 0... All'incredibile protesta dei giocatori del Bosna

Nella prima divisione bosniaca succede l’incredibile. L’arbitro espelle un giocatore che era seduto sulla panchina degli ospiti nel match tra Zvijezda e Bosna e i giocatori, per protesta contro questa decisione, si siedono sul terreno di gioco subendo altre due reti nel finale. Gli avversari non battono ciglio e vanno in porta. Il risultato sarà 3-0.

