Pagellone: il meglio e il peggio del weekend di calcio estero

Voto 10... A Zaza che si candida per Italia-Svezia

Simone Zaza è il primo straniero del Valencia che segna in 5 partite consecutive nella Liga dai tempi di un certo Kempes. Correva l’anno 1977. È anche la prima volta che l’attaccante va in rete in 5 gare di fila in campionato, un record in carriera che conferma il suo straordinario momento di forma. Zaza è secondo nella classifica del Pichichi con Bakambu a quota 8, dietro solamente a Leo Messi. Ventura potrà ancora ignorarlo?

Voto 9… Ad Harry Kane, il trascinatore degli Spurs

I numeri parlano da soli: 45 gol in 40 gare tra club e nazionale nel 2017, 17 nelle ultime 15 e curiosamente quelli contro il Liverpool sono i primi due a Wembley in Premier (per il primo ci sono voluti ben 29 tiri). Nessuno come lui nel campionato inglese, cifre da trascinatore. Il Tottenham, che non batteva i Reds da 5 anni, se lo tiene stretto.

Voto 8... A Ranieri e al suo Nantes

Il Nantes di Claudio Ranieri non si ferma più. I gialloverdi hanno superato 2-1 il Guingamp centrando l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato per il terzo posto in solitaria con 20 punti in classifica. Da King a Roi il passo non è poi così lungo.

Voto 7... Al tuffo di Conte

Antonio Conte: sempre discusso, sempre in bilico, sempro al centro delle polemiche. Il tecnico pugliese festeggia con un tuffo in mezzo ai tifosi il gol di Azpilicueta che vale il sorpasso in rimonta al Watford e il ritorno alla vittoria. Una bella risposta ai detrattori e un segnale a chi lo ama: il pubblico dei Blues che inneggia a lui. E non è poco.

Voto 6... Al sosia di Messi

Durante Barcellona-Malaga si sono visti due Messi. Nessun abbaglio. Il primo era in campo, l’altro sugli spalti: si tratta del sosia dell’argentino, quel 'Messi iraniano' che nel suo Paese ha già riscosso un enorme successo (basti pensare che su Instagram ha 120mila followers). Si chiama Reza Parastesh e alcuni tifosi gli hanno chiesto un selfie: meglio che niente, a patto che quelli a cui lo mostrerà abbocchino...

Voto 5... Al tifo a due facce del Galatasaray

Galatasaray-Fenerbahce è un derby che in Turchia viene vissuto in maniera molto particolare e che spesso sfocia in episodi di violenza dentro e fuori dal campo. La partita viene sospesa perché l’assistente viene colpito più volte da alcune bottigliette (voto 0): i giocatori del Gala sono quindi costretti a calmare i tifosi. Peccato perché sono gli stessi tifosi capaci di regalare questi spettacoli, una coreografia meravigliosa con la musica di Rocky in sottofondo (voto 10). Noi ci limitiamo a fare la media.

Voto 4... A Neymar che cade nel tranello

Il grande classico di Francia, Marsiglia-PSG, si conclude in parità: 2-2. Bersagliato ogni volta che si presenta sulla bandierina del calcio d'angolo – i tifosi di casa gli tirano di tutto, dalle bottigliette alle banane -, il brasiliano alla fine cade nella provocazione e si fa espellere. La reazione nei confronti di Ocampos sotto gli occhi dell'arbitro gli costa il secondo giallo nel giro di tre minuti e rovina una prova altrimenti buona per il decimo gol stagionale.

Neymar (PSG)Getty Images

Voto 3... All'avventura di Tramezzani al Sion

È durata cinque mesi l’avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina del Sion. Il club spiega così l’esonero: "A seguito del pareggio per 2-2 conseguito questa domenica allo Stade de Tourbillon contro il Lugano, la dirigenza dell’FC Sion comunica di aver esonerato dal ruolo di tecnico della prima squadra Paolo Tramezzani. Questa decisione è stata presa a seguito delle deludenti performance di questo inizio di stagione". Sono appena 13 i punti raccolti in 12 partite nella Super League svizzera, un magro bottino che relega il Sion nelle retrovie della classifica a +4 sul Lugano fanalino di coda.

Voto 2... Alla difesa del Liverpool

I Reds subiscono tre gol nel primo tempo contro il Tottenham, ma potevano essere sei. Il simbolo di una fase difensiva imbarazzante è Lovren, sostituito dopo 31’ per scelta tecnica, una costante sciagura. Di fatto il Liverpool è lo stesso dell’anno scorso con la differenza che in questa stagione gli scontri diretti anziché vincerli li perde.

Voto 1... All'Everton (150 milioni di sterline spesi)

Passiamo da una sponda all'altra di Liverpool. Anche se Rooney continua a fare il suo dovere, l’Everton non trova la cura. I Toffees sono 18esimi e hanno collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Considerata la campagna acquisti (150 milioni di sterline e 9 giocatori comprati) le ambizioni erano ben diverse. Ronald Koeman ha le valigie in mano.

Ronald Koeman, Everton managerGetty Images

Voto 0... Alla giustificazione di Ogbonna

Il West Ham è in crisi e Angelo Ogbonna pensa bene di mettere un like su Instagram a un tifoso che utilizza il trend #BilicOut, riferito al tecnico degli Hammers. Il difensore ex Juventus per rimediare scarica la colpa sul figlio che avrebbe giocato con il cellulare del papà cliccando a caso e mettendo il discusso ‘like’. Quando la giustificazione è peggio del gesto...