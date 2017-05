Quanto è costato a Suarez il morso dato a Chiellini?

Sono passati quasi tre anni, eppure nessuno ha dimenticato il morso che Luis Suarez diede a Giorgio Chiellini durante la sfida tra Italia e Uriguay ai Mondiali di Brasile 2014. Un sito peruviano (El Bocon, come riporta Tuttosport), ha voluto fare i conti in tasca al Pistolero per scoprire quanto effettivamente gli sia costato quell'insano gesto in termini economici.

Certo, la prima considerazione che viene da fare è che "con tutti i soldi che guadagna, sicuramente non l'avrà mandato sul lastrico"... Ed è vero, ma quando avremo elencato tutti i "malus" cui Suarez è andato incontro, non si potrà non ammettere che stiamo parlando comunque di tanti soldi.

La sanzione della FIFA

In primis, oltre alla pesante squalifica imposta dalla FIFA dopo il fattaccio (ripreso dalle telecamere e rimasto impresso per qualche tempo sul trapezio sinistro di Chiellini), Suarez fu punito dalla Federcalcio internazionale con una sanzione salatissima: 82mila euro. Ma non è finita, perché già così potrebbe bastare ad acquistare un monolocale o un'auto di fascia medio-alta per la gente comune, ma per Suarez ci furono altri risvolti.

Chiellini vs Suarez: non ci sarà il "2° round" a BerlinoEurosport

Il danno d'immagine all'Adidas

Come sponsor personale, infatti, l'attaccante era affiliato ad Adidas, che nell'immediatezza del fattaccio di chiarò di appoggiare "completamente la sanzione della FIFA". Inevitabile la rescissione immediata del contratto per danno d'immagine e la liquidazione del solo 80% dell'ingaggio, con una perdita di quindi altri 80mila euro. E siamo per la precisione a 162mila euro.

La multa del Liverpool

A conclusione, arrivò anche una maxi-multa da parte del suo club di allora, il Liverpool (che poi lo cedette al Barcellona) e questa è la cifra più consistente: stiamo parlando di 91mila euro, la cifra più altra tra le tre "perdite" del pistolero. Siamo arrivati quindi alla cifra si 253mila euro. Avevamo detto che stavamo parlando di grosse cifre...