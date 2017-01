Ronaldinho fa il suo ritorno nel calcio giocato: vicino l'ingaggio con il Coritiba

Ronaldinho è ormai pronto a tornare a giocare a calcio, a più di un anno dalla rescissione del suo contratto con il Fluminense.

Secondo i media brasiliani, l’ex Pallone d’Oro è vicinissimo al Coritiba. I Coxa sono uno dei club più vincenti dello Stato di Paranà e, fra i loro ex, annoverano giocatori come Alexsandro de Souza (ex Parma e Fenerbahce) e Kazuyoshi Miura (ex Genoa). Gli emissari del club brasiliano si incontreranno la prossima settimana con il fratello-agente del Gaúcho, Roberto de Assis, per discutere del contratto. Da ambe le parti filtra ottimismo e se si dovesse trovare un’intesa sullo stipendio del giocatore, il Coritiba sarà l’ultimo club della carriera di Ronaldinho.

Dal Sudamerica arrivano però anche altre indiscrezioni. Non solo club brasiliani su Ronaldinho, sul brasiliano ci sarebbe infatti anche il Nacional de Montevideo come confermato dallo stesso presidente del club uruguaiano José Luis Rodríguez...

" Confermo, è tutto vero, stiamo provando a prendere Ronaldinho, ma non è facile. Ci stiamo parlando da 20 giorni, stiamo cercando degli sponsor per facilitare le cose e pagare l’ingaggio al giocatore, ma la vedo molto complicata. Se firma con noi, vado da uno psichiatra "

Infatti, Dinho è famoso anche per le sue stravaganti richieste nei contratti. Ai tempi del Quéretaro, il giocatore chiese una casa in un golf club, con campo privato e campo da beach soccer, due Suv, per sé e per le sue guardie del corpo oltre alla pretesa di avere ogni giorno cibi della cucina brasiliana in tavola. Oppure, si può citare la trattativa col Besiktas di qualche mese fa, quanto il tutto saltò poiché il classe '80 chiese una percentuale sulla vendita delle magliette e che il club si accollasse tutte le spese telefoniche del giocatore.

Tra strane richieste e voci sul suo possibile futuro, quel che è certo, è che Ronaldinho sta trattando quello che sarà il suo ultimo contratto nel calcio. Lo stesso ex Milan, nello scorso settembre, si era detto vicino all'addio. La voglia di continuare e mettersi in gioco c'è ancora, ma solo per un'altra stagione...