Tevez in Cina, ma la Nazionale non è preclusa. E per Icardi...

Al Boca Juniors stanno già salutando Carlos Tevez. L'Apache è in partenza per la Cina, destinazione Shanghai Shenhua e tanti, tanti soldi.

Ma se Diego Armando ìMaradona, da ex ct dell'Argentina, si è espresso negativamente nei confronti di questa scelta, il ct in carica Edgardo Bauza è decisamente più possibilista: il fatto che Tevez vada in Cina non è un ostacolo alla convocazione a priori.

" Se mantiene il livello delle ultime partite col Boca, sarà convocato. sono rimasto molto contento delle ultime prestazioni di Tevez perché ha recuperato il suo livello di gioco. E' un calciagtore che mi piace molto e lo twerrò in considerazione. Se se ne va in Cina e mantiente questo livello, sarà convocato per la Nazionale. Lo seguiremo come seguiamo gli altri giocatori. "

E mentre di Mauro Icardi non si fa menzione, il ct specifica che tra i suoi pupilli ci sono Walter Montoya, del Rosario Central, e Diego Perotti della Roma. Infine, c'è spazio anche per una considerazione su Gonzalo Higuain: "E' il nostro numero 9 titolare, anche se ho l'idea di allestire una Nazionale con giocatori locali per qualche amichevole".