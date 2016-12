Tragedia in Uganda: si rovescia una barca con una squadra di calcio e tifosi

Un party di Natale sulle acque del lago si è trasformato in tragedia per una squadra di calcio di un villaggio dell’Uganda e un gruppo di tifosi. Secondo quanto riportano fonti di informazione locali, almeno 30 persone avrebbero perso la vita, affogate nel momento in cui l’imbarcazione, in cattivo stato di manutenzione, si è rovesciata per l’eccessivo carico a bordo.

“C’era un party sulla barca – ha spiegato il comandante di polizia John Rutagira all’agenzia di stampa AFP -, i passeggeri stavano ballando e molti erano ubriachi. Il battello era stracarico con 45 persone, tutti membri della squadra di calcio e tifosi. In quel momento le acque del lago erano calme, ma la tragedia si è compiuta quando troppe persone si sono ammassate su un lato della barca, che si è capovolta. Ci sono almeno 30 morti”.

Le forze di polizia hanno lavorato con i pescatori locali per soccorrere i 15 superstiti, che si stavano dirigendo dal villaggio di Kaweibanda verso un distretto vicino per assistere a una partita amichevole natalizia. È il secondo grande incidente che si verifica in Uganda negli ultimi tre giorni: venerdì, infatti, altre 20 persone hanno perso la vita in circostanze simili sul lago Victoria.