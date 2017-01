Van Gaal: "Non allenerò più". Il motivo? Un lutto famigliare

A 65 anni suonati, il Sergente di Ferro, Louis Van Gaal dice addio al calcio giocato. L’allenatore olandese è fermo dallo scorso giugno, quando lasciò il Manchester United. Dalle colonne del The Guardian, Van Gaal ha dichiarato: “Se è vero che mi avevano offerto 50 milioni per tre stagioni negli Emirati Arabi? No, lì non ti danno tutti quei soldi. In Cina sì, e magari avrei potuto andarci. Dopo l’addio al Manchester United, nei mesi scorsi avevo parlato di anno sabbatico ma, adesso, credo proprio che non tornerò più ad allenare". Alla base della scelta dell’allenatore di Amsterdam, c’è anche un grave lutto famigliare: Ho 65 anni e recentemente sono successe tante cose nella mia famiglia, compresa una terribile, un lutto (n.d.r. la morte del suo genero a soli 43 anni) che adesso mi fa guardare il tutto da un’altra prospettiva”.

Sembra calare, così, il sipario sulla carriera di uno dei migliori allenatori più vincenti degli ultimi 30 anni. Van Gaal inizio la sua carriera in panchina prima ancora di terminare quella in campo: infatti, nella stagione 1986-1987 è giocatore e vice-allenatore dell’ AZ Alkmaar. Nel 1988, torna all’Ajax, squadra in cui aveva militato all’inizio degli anni ’70: qui, nel 1991, diventa primo allenatore. Sotto la sua guida, i Lancieri vivono uno dei periodi più vincenti della loro storia: 3 Eredivisie, 1 KNVB Beker, 3 Supercoppe d’Olanda, 1 Coppa UEFA – vinta nella doppia finale contro il Torino – la Champions League 1994-1995 – vinta 1-0 contro il Milan di Fabio Capello. Van Gaal, centra la finale della massima competizione europea anche nella stagione 1995-1996, ma deve arrendersi alla Juventus di Marcello Lippi.

Louis van Gaal AFP

Sotto la sua guida, sbocciano alcuni tra i migliori talenti del calcio olandese: Edwin Van Der Saar, Clarence Seedorf, Edgar Davids, i gemelli Frank e Ronald De Boer e Patrick Kluivert. I suoi successi in patria mobilitano i dirigenti del Barcellona che, su consiglio di Cruijff, portano il tecnico olandese in Catalogna nell’estate 1997. Qui, Van Gaal vuole fortemente nel suo staff un giovane tecnico portoghese, Josè Mourinho. Con i Blaugrana rimane fino al 2000, vincendo 2 volte la Liga, 1 Coppa del Re e una Supercoppa Europea. Tornerà, poi, nella stagione 2002-2003, ottenendo scarsi risultati. Nel mezzo, una brevissima parentesi con la Nazionale olandese: Van Gaal avrebbe dovuto guidare gli Oranje ai Mondiali di Korea e Giappone del 2002 ma, avendo fallito la convocazione, viene esonerato nel novembre 2001.

Nel 2003, ritorna all’Ajax, dove ricopre il ruolo di Direttore Tecnico, prima di accettare la proposta dell’AZ Alkmaar, che guida fino al 2009. Con le Teste di Formaggio vince clamorosamente il campionato olandese 2008-2009, prima di accettare la corte del Bayern Monaco. Con i Bavaresi, Van Gaal vince una Bundesliga e una Coppa di Germania, ma perde la finale di Champions League del Bernabeu contro l’Inter, guidata proprio dal quel Mourinho che volle tanto al suo fianco in Spagna. Ad aprile del 2011, viene esonerato a causa dei scarsi risultati del Bayern in campionato.

Louis van GaalImago

Nel 2012 torna sulla panchina degli Oranje, che guida ai Campionati Mondiali del Brasile nel 2014: qui, Van Gaal porta la Nazionale olandese fino alla semifinale. Sconfitti dall’Argentina, gli Arancioni si aggiudicheranno la finale 3°-4° contro i padroni di casa. Il capolavoro di Van Gaal è però ai quarti di finale: contro la Costa Rica, al 120esimo, decide di sostituire il portiere titolare con Tim Krul, portiere del Newcastle. La scelta si rivelerà decisiva, poiché l’estremo difensore parerà ben due tiri dal dischetto, che risulteranno decisivi. Nel 2014 strappa quello che probabilmente sarà l’ultimo contratto importante della sua carriera: dopo la disastrosa annata di David Moyes, il Manchester United decide di chiamare il Sergente di Ferro per riportare il club tra le migliori squadre d’Europa. Dopo due stagioni molto deludenti, in cui però vince un FA Cup, Van Gaal lascia l’Inghilterra. Destino vuole che a sostituirlo sia chiamato un certo signore portoghese di Setubal.