Calcio, Mondiali Under20 2017: i convocati dell’Italia. Presenti Scuffet, Barella, Orsolini e Vido

Manca poco all’inizio dei Mondiali Under 20 2017. Gli azzurrini si sono radunati ieri a Roma e partiranno nella giornata di domani alla volta della Corea del Sud, sede della rassegna iridata. Le ambizioni del gruppo azzurro sono importanti, dopo il secondo posto dello scorso anno al Campionato Europeo Under 19.

Il tecnico Alberico Evani ha parlato alla stampa. “L’Italia ha sempre il dovere di provare ad arrivare fino in fondo – ha dichiarato l’ex giocatore azzurro – la squadra è pronta e si sta allenando molto bene. Dobbiamo portare avanti il lavoro iniziato da Paolo Vanoli, avendo lo stesso spirito di gruppo che ha portato la Nazionale Under 19 l’anno scorso in finale in Germania”. Il leader del giovane gruppo italiano è senza dubbio Roberto Mandragora, centrocampista della Juventus e capitano di questa Nazionale. “Non ci siamo dati un obiettivo vero e proprio, ma vogliamo andare il più lontano possibile e stiamo lavorando per questo. Portare la fascia da capitano mi dà grande emozione, ringrazio Evani per avermi concesso questo onore”, ha dichiarato il ragazzo. L’Italia torna a giocarsi il Mondiale di categoria dopo otto anni. Il miglior piazzamento è rappresentato dai quarti di finale, ottenuti per tre volte, l’ultima proprio nel 2009, quando gli azzurrini persero contro l’Ungheria. Il debutto in questa edizione invece, avverrà domenica 21 maggio contro l’Uruguay.

L’elenco dei convocati per il Mondiale

Portieri: Samuele Perisan (Udinese), Andrea Zaccagno (Pro Vercelli); Alessandro Plizzari (Milan)

Difensori: Mauro Coppolaro (Latina), *Federico Dimarco (Empoli), Riccardo Marchizza (Roma), Giuseppe Pezzella (Palermo), Giuseppe Scalera (Fiorentina), Leonardo Sernicola (Fondi), *Filippo Romagna (Brescia);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Alfredo Bifulco (Carpi), Paolo Ghiglione (Spal), Rolando Mandragora (Juventus), **Simone Minelli (Albinoleffe), Matteo Pessina (Como), Mattia Vitale (Cesena);

Attaccanti: Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Riccardo Orsolini (Ascoli), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Vido (Cittadella).

*si aggregheranno ai compagni al termine degli impegni con le rispettive squadre di club

**sconvocato causa infortunio, al suo posto convocato Francesco Cassata (Ascoli)

I Mondiali Under 20 su Eurosport

Dal 20 maggio all’11 giugno, la Corea del Sud ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 2017 e che potrete seguire sui canali televisivi di Eurosport (canali 210 e 211 per gli abbonati Sky, canali 372 e 373 per gli abbonati Mediaset Premium) o in streaming attraverso il nostro Player

Di seguito invece, il calendario del girone D, quello dell’Italia, del Mondiale Under 20:

Prima giornata (21 maggio)

ITALIA-Uruguay (ore 20 locali, le 13 italiane – Suwon)

Sudafrica-Giappone (ore 17 locali, le 10 italiane – Suwon)

Seconda giornata (24 maggio)

Sudafrica-ITALIA (ore 17 locali, le 10 italiane – Suwon)

Uruguay-Giappone (ore 20 locali, le 13 italiane – Suwon)

Terza giornata (27 maggio)

Giappone-ITALIA (ore 20 locali, le 13 italiane – Cheonan)

Sudafrica-Uruguay (ore 20 locali, le 13 italiane – Incheon)