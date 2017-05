Calcio, Olanda: Dick Advocaat è nuovo ct, Gullit il vice

Amsterdam (Olanda), 9 mag. (LaPresse/Reuters) - Dick Advocaat guiderà la nazionale olandese per la terza volta in carriera, con l'obiettivo di cercare una difficile qualificazione al Mondiale in Russia 2018. L'ex stella del Milan Ruud Gullit sarà il suo vice. Il tecnico 69enne lascerà il Fenerbahçe a fine stagione per tornare a guidare gli Oranje dopo la semifinale raggiunta agli Europei del 2004.

Fonte Reuters-Traduzione LaPresse