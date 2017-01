Calcio Russia, Zenit ufficializza cessione Witsel al Tianjin

Lo rende noto lo Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista belga, già accostato alla Juventus, si trasferisce dopo cinque stagioni trascorse in Russia al Tianjin Quanjian, club allenato da Fabio Cannavaro e militante nella China League One. Lo Zenit, si legge nella nota, ringrazia Witsel "per il tempo trascorso a San Pietroburgo e gli augura buona fortuna con la nuova squadra".