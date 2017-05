Calcio, Tfn rigetta l'atto di deferimento a carico del Messina

Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha rigettato l’atto di deferimento della Procura Federale a carico del Messina (Girone C di Lega Pro), dichiarando che non vi è luogo a provvedere sulla sanzione richiesta di 2 punti di penalizzazione in classifica. La società siciliana era stata deferita su segnalazione della Covisoc.