Calcio U16 femminile, Torneo Nazioni: azzurrine in finale contro Usa

Roma, 28 apr. (LaPresse) - La Nazionale Under 16 è in finale. Dopo il pareggio contro le campionesse in carica della Francia (0-0) e la bella vittoria contro la Germania (1-0), a Torviscosa, nella terza gara del Torneo delle Nazioni, le Azzurrine hanno conquistato contro il Belgio (1-1) il punto utile per raggiungere l’obiettivo. In svantaggio al 3’ della ripresa su calcio di rigore, l’Under 16 Femminile ha pareggiato al 25’ ancora con un gol dell’attaccante del Ligorna Teresa Fracas e domani a Gradisca d’Isonzo (ore 18.30), affronterà in finale gli Usa. “Partita difficile – questo il commento del tecnico azzurro Massimo Migliorini a fine gara – anche perché, giocando tre incontri ravvicinati, la squadra all’inizio ha accusato la stanchezza ed è scesa in campo contratta, timorosa. Poi abbiamo effettuato un po’ di cambi e nella ripresa le ragazze sono uscite fuori bene, hanno creato gioco ed azioni pericolose contro una squadra ostica da affrontare. Domani incontreremo gli Usa, mi aspetto una gara difficile, ma anche un’esperienza importante”.