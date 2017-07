Calcio, ufficiale: Chicharito Hernandez al West Ham

Colpo grosso del West Ham che ha ingaggiato l’attaccante Javier ‘Chicharito’ Hernandez dal Bayer Leverkusen per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il 29enne centravanti messicano ha firmato un contratto di tre anni con la compagine inglese. Per Hernandez si tratta di un ritorno in Premier League dopo una precedente esperienza nelle file del Manchester United, con cui in cinque anni ha vinto due titoli. “Per me la Premier League è il miglior campionato del Mondo e quando si è presentata l’opportunità di tornare non ho avuto dubbi”, le prime parole del Chicharito dopo la firma sul contratto.