Calciomercato, ad Borussia Dortmund: "Per Aubameyang finora nessuna offerta"

Berlino (Germania), 16 lug. (LaPresse) - Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, si dice disponibile a discutere con Pierre-Emerick Aubameyang del suo futuro ma chiede all'attaccante gabonese chiarezza in tempi brevi. "Se vuole andarsene e c'è un altro club pronto a soddisfare le nostre condizioni, venga da noi e ne parliamo", ha spiegato al giornale tedesco 'Welt Am Sonntag'. "Il periodo che gli abbiamo concesso si sta esaurendo", ha aggiunto l'ad giallonero. "E dobbiamo eventualmente trovare una soluzione alternativa, che è difficile se non impossibile, in questo caso. Aspetteremo ancora qualche giorno". Watzke ha tuttavia precisato che nessun club si è presentato: "Non c'è nulla sul tavolo". Aubameyang, che ha recentemente rifiutato la ricchissima offerta del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, è uno degli obiettivi del Milan e in Premier League è seguito dal Chelsea.