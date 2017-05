Calciomercato, Agente Erkin: “Il Besiktas lo riscatterà, non esiste alcun problema con l’Inter”

Batur Altiparmak, agente del terzino turco Caner Erkin, approdato all’Inter la scorsa estate ma quasi subito girato in prestito al Besiktas, ha fatto il punto della situazione relativa all’esercizio del diritto di riscatto da parte del club di Istanbul.Nelle ultime ore erano infatti rimbalzate delle voci secondo cui le due società non riuscivano a trovare l’accordo sulla cifra. Così, ci ha pensato direttamente il procuratore del giocatore a fare chiarezza. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate al portale “Ajansspor”: “Il Besiktas ha un’opzione per comprarlo, i due club sono in contatto e non credo ci saranno problemi. Caner proseguirà la sua carriera a Istanbul, ha firmato per tre anni. Le notizie che circolano sono false, chiamate me per avere le informazioni giuste e io riferirò”. Erkin è fermo dalla fine di ottobre a causa della rottura del tendine d’Achille. Prima di quel momento, con il Besiktas aveva collezionato 9 presenze e 1 assist tra campionato e Champions League.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi