Calciomercato, agente Skriniar: "So dell'incontro con l'Inter, ma resterà al 100%"

L’Inter ha ingranato la marcia. Dopo i vari nomi di questa settimana rilanciati da vari giornali, ecco che arriva un’importante novità in casa Inter: da pochi giorni la società sta lavorando per il reparto centrale della difesa. Il nome che a molti piace in corso Vittorio Emanuele è quello di Milan Skriniar, difensore della Sampdoria. A Tuttomercatoweb, il procuratore del giocatore, Karol Csonto ha dichiarato: “Sono ovviamente al corrente dell’incontro di Roma tra Inter e Sampdoria, ma non credo proprio ci sarà un seguito. Posso anche sbilanciarmi dicendo che è quello che accadrà, perché Milan resterà alla Sampdoria nella prossima stagione. Nel calcio può succedere di tutto, ma tendenzialmente sì. Diciamo pure al 100%“. Tuttavia, non manca un apprezzamento per i colori nerazzurri: “Inter meta gradita, magari per il 2018-2019? “Certamente, a chi non piacerebbe vestire la maglia dell’Inter? Parliamo di un top club“. Ieri sera, a Roma, c’è stato questo incontro tra i rappresentanti dei doriani e Piero Ausilio e l’esito è stato molto positivo. Le parti si riaggiorneranno, ma l’Inter vuole bloccare il ragazzo per questa stagione o per la prossima. Infatti, a sentire il procuratore, il giocatore dovrebbe rimanere a Genova un altro anno. Magari si potrebbe intavolare un’operazione alla Schick: giocatore della Juventus, ma con alte probabilità di rimanere anch’egli alla Sampdoria il prossimo anno.