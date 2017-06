Calciomercato: Ajax, Davy Klaassen a un passo dall’Everton

L’Ajax sarebbe ad un passo da perdere il suo capitano: infatti, secondo gli ultimi rumors, il centrocampista olandese Davy Klaassen sarebbe molto vicino all’Everton di Ronald Koeman. Classe 1993, Klaassen è stato uno dei perni centrali dell’Ajax di Peter Bosz, rivelazione della UEFA Europa League, che si è dovuto arrendere solamente in finale davanti al Manchester United. Nato inizialmente come trequartista, negli anni si è anche adattato a giocare da playmaker davanti alla difesa. Dotato, inoltre, di una grandissima tecnica e di un’ampia visione di gioco, come pochi al mondo, può sopperire la sua velocità non eccelsa. Cresciuto nei settori giovanili del HVV de Zebra’s e del HSV Wasmeer, passa all’Ajax nel 2004, prima di firmare il primo contratto da professionista del 2009, quando viene chiamato da Frank De Boer nella squadra riserve per sostituire Christian Eriksen, passato in prima squadra. Debutterà, poi, il 22 novembre 2011, in Champions League, contro l’Olympique Lione. A partire dalla stagione 2013-2014, diventa un membro titolare dei Lancieri, dimostrandosi uno dei prospetti più interessanti d’Europa. Con la squadra olandese ha vinto 3 Eredivisie (2011-2012; 2012-2013; 2013-2014) e una Johan Cruijff Schaal, la Supercoppa d’Olanda (2013), prima di diventare il capitano dell’Ajax nell’estate 2015, a soli 22 anni. In questa stagione, ha collezionato la bellezza di 50 presenze, condite da 20 reti e 12 assist per i compagni. La notorietà e la visibilità che l’esperienza in Europa League hanno dato all’Ajax di Peter Bosz, hanno permesso ai grandi top club europei di mettere gli occhi sui talenti della squadra olandese. In queste ore, sembra vicinissima una chiusura della trattativa con l’Everton di Ronald Koeman: i Toffees, infatti, avrebbero già l’accordo con il giocatore e offrirebbero 20 milioni ai Lancieri. L’Ajax, dal canto suo, ne vorrebbe almeno 25. L’operazione, comunque, dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni.