Calciomercato, Albania: Camolese per il dopo De Biasi

Dopo De Biasi la Federcalcio della Shqiperia (Albania in lingua locale, ndr) sta valutando le varie alternative per sostituire l’allenatore veneto. Ciò che trapela è che la volontà sia quella di continuare con un profilo italiano, come confermato dallo stesso De Biasi: "Valuta tre-quattro nomi italiani per sostituirmi”. Fino ad oggi si parlava di Pippo Inzaghi, ma ora il nome caldo è quello di Giancarlo Camolese, al quale è stato offerto un biennale per provare a conquistare i Mondiali di Russia 2018. Impresa alquanto complicata, ma non impossibile, visti i sette punti che la separano da Spagna e Italia nel gruppo G delle qualificazioni.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!