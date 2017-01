Calciomercato: Ancelotti: "Verratti rimarrà a lungo al Psg. Impossibile vederlo al Bayern"

Monaco (Germania), 19 gen. (LaPresse) - Carlo Ancelotti smentisce di aver contattato recentemente Marco Verratti per convincerlo a trasferirsi al Bayern Monaco nella prossima stagione. "Non l'ho sentito negli ultimi tre mesi - ha spiegato il tecnico dei tedeschi in conferenza stampa - L'ho allenato per due stagioni, è un ottimo centrocampista ma in questo momento gioca in un'altra squadra. Rimarrà a lungo al Psg", ha concluso l'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid.