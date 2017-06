Calciomercato, Arsenal: Alexis Sanchez: "Bayern? City? Penso solo alla Confederation Cup"

Per ora, il cileno ex Udinese non pensa al mercato e andare via dall'Arsenal. Il classe '88 è concentrato, a suo dire, solo sulla Nazionale con la quale giocherà la Confederation Cup fra qualche giorno: “Al mercato ci pensa il mio agente. Per adesso sono concentrato sulla Confederations Cup e determinato a fare bene. Il mio procuratore mi conosce e troverà sicuramente l'opzione migliore per me”.

