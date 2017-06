Calciomercato, Arsenal: Arda Turan nel mirino

L’Arsenal prova il colpo Arda Turan. Il club inglese, allenato da Arsene Wenger, vuole fare sul serio per impadronirsi del centrocampista turco, in uscita dal Barcellona. Il giocatore, purtroppo, in Catalogna è chiuso dai vari Messi, Suarez, Neymar e Iniesta e non è riuscito ad imporsi nello scacchiere del tecnico Luis Enrique e, a meno di clamorosi colpi di scena, saluterà la Spagna per tentare una nuova esperienza all’estero e sentirsi parte integrante di un progetto ambizioso.

I “Gunners” stravedono per lui e avrebbero già contattato la società spagnola per intavolare una trattativa ma mancherebbe ancora l’intesa economica nonostante il gradimento del giocatore. Sarà decisiva la sua volontà con il giocatore che è seguito molto anche in Cina, Mls, Super Liga Turca oltre ad altre società inglesi.

L’Arsenal ci prova per il centrocampista offensivo turco ma la concorrenza non manca, sarà la Premier la destinazione del giocatore?

Michael Procopio (@Michael_Proc)

